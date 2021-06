Enric Gallego y Fran Sol son dos de los grandes nombres del mercado de verano en la Liga Smartbank, uno de ellos sale del Tenerife y el otro está entre los objetivos para reforzar la faceta más deficitarias en el plantel de Ramis. En la búsqueda de delanteros que garanticen gol, la mayoría de equipos que aspiran al playoff o al ascenso centran su interés en un grupo reducido de jugadores, entre los que sobresalen el ariete de Osasuna y el madrileño, exTenerife, cuyo destino depende del Dinamo de Kiev, propietario de sus derechos dos años más.

El regreso de Fran Sol fue prácticamente descartado por Juan Carlos Cordero hace unos días en el acto de renovación de Ramis. El Tenerife pagó un tercio de su ficha la pasada temporada, una cantidad prohibitiva para los blanquiazules. Al ariete madrileño lo relacionan con el Éibar, el nuevo rico de la categoría. Los eibarreses van a ingresar 19,9 millones de prima de ayuda al descenso por parte de la LFP. Competir por un fichaje con un club ahora tan potente es utópico. Algo similar sucede con el Valladolid, que recibirá 14,6 millones o con el Huesca, 7,3.

El otro jugador, Enric Gallego, es una de las referencias del mercado. Aunque próximo a cumplir 35 años, porque su explosión en el Extremadura fue tardía, se trata de un ariete que garantiza gol. El delantero catalán pertenece a Osasuna con el que tiene contrato un año más, hasta 2022, pero ya no hay sitio para él en el plantel navarro, porque el club rojillo ha sumado a dos delanteros en los últimos días: se ha quedado en propiedad con Ante Budimir, por el que ha pagado 8 millones de euros al Real Mallorca, y ha incorporado a Kike García, libre tras el descenso del Éibar.

A Osasuna no le van a faltar soluciones para darle salida a Gallego. Han preguntado por él Éibar, Zaragoza, Leganés y Tenerife, según informa Diario de Navarra, que añade al Almería, que venderá a Sadiq y hará caja.

E

Adiós de Kakabadze.

El lateral georgiano escribió ayer en redes sociales unas palabras de despedida de su etapa en la Isla. «Ha sido un año difícil en el ámbito deportivo. No pude disfrutar del fútbol todo lo que me hubiese gustado», pero hizo una valoración elogiosa de «los grandes profesionales y, sobre todo, grandes personas con los que he compartido vestuario. Siempre los llevaré en el corazón», dijo el exblanquiazul.

Toño, «Leyenda Blanquiazul»

Toño Hernández, el segundo futbolista con más partidos en competiciones nacionales e internacionales en la historia del CD Tenerife, con 385 encuentros, recibió ayer la escultura acreditativa como ‘Leyenda blanquiazul’. Se la entregó el presidente del club, Miguel Concepción, en la sede de la entidad blanquiazul. Toño jugó 13 años en el primer equipo y fuer capitán de la plantilla en la etapa más brilante, en Primera División y con presencia en la Copa de la UEFA. pero también defendió la camiseta blanquiazul en Segunda B y en Segunda División. Además, Toño fue entrenador transitorio en varias etapas y ahora trabaja en el organigrama técnico del club.