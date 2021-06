En los 15 años de presidencia de Concepción, solo uno de los cuatro entrenadores que llegaron a mitad de temporada y renovaron, consiguió acabar su proyecto. Fue Martí. Los otros tres fueron despedidos antes de diciembre, víctimas del desgate anterior

Luis Miguel Ramis empezará su proyecto de dos años con los pronunciamientos favorables en el club. La apuesta de la entidad con él tiene su calado. Dos años de contrato para un entrenador que recibió cierta contestación del entorno en los últimos meses de la temporada. Es una decisión valiente y arriesgada, porque Ramis ha ido recortando su margen de error, como le sucede a todos los entrenadores después de medio año de decisiones y resultados. El juego del equipo nunca convenció, aunque él manejó la coartada de que no se encontró una plantilla para intentar desarrollar otros estilos. Además, la trayectoria fuera de casa rozó números de récord negativo. En su caso hay que añadir la gestión de la salida de Suso del club. El propio jugador le reprochó hace dos días que fue poco claro con él. Ramis justificó la suplencia del capitán en el partido que iba a suponer su despedida aduciendo que no podía retirarse a Suso antes de tiempo, que no le constaba que el capitán no iba a seguir. Solo 48 horas más tarde, Cordero le transmitió al capitán que los técnicos habían decidido que no siguiera...

En el Tenerife, la situación actual de Ramis no es nueva. Antes que el tarraconense hubo otros entrenadores que copiaron su trayectoria, a grandes rasgos. Llegaron e hicieron reaccionar al equipo, lo estabilizaron e incluso generaron ilusión, pero una vez descartados objetivos mayores en su primera media temporada, el equipo volvió a las andadas y ellos empezaron a sufrir un desgaste que luego les pasó factura. La gran diferencia es que ninguno de sus colegas en esas situaciones tuvieron tanto respaldo del club al final de la primera campaña.

Bernd Krauss.

Dirigió los diez últimos partidos de la temporada 2005/06. Cuando llegó sustituyendo a David Amaral, el equipo estaba un punto por encima del descenso (Racing de Ferrol). Lo dejó 5 puntos por encima del Lleida, que fue el cuarto que bajó. Renovó y fue cesado en la jornada 15 de la temporada siguiente, con el equipo en descenso, aunque igualado a puntos con Hércules, Lorca y Alavés, que estaban fuera del descenso. Le sustituyó Casuco.

Raúl Agné.

Accedió al cargo en la jornada 24 de la temporada 2014/15, en sustitución de Álvaro Cervera. El Tenerife estaba en descenso, a un punto de salir. Terminó con 4 puntos más que el Racing, que bajó. Empezó la siguiente campaña con una pretemporada invicto, pero cayó 6-3 en el primer partido oficial en Los Pajaritos. Le sustituyó Martí en la jornada 11, tras una derrota (2-0) en Lugo, en descenso a 3 del Mallorca.

José Luis Martí.

Entra a dirigir a los blanquiazules en la undécima jornada de la 15/16, termina la campaña con 48 puntos, cuatro por encima del Racing, que marca el descenso. Renueva y mete al equipo en playoff, sin renovar otra vez. A la vuelta de Getafe le amplían un año el contrato, pero no termina, cae en la jornada 25.

Etxeberria.

Sustituyó a Martí en la jornada 26 de la campaña 2017/18. El Tenerife estaba en el puesto 12, a cuatro puntos del descenso. Había perdido (2-1) en Granada y en su estreno ganó (5-1) al Córdoba, luego rompe la imbatibilidad de un año de Osasuna en El Sadar. Acabó la temporada en el puesto 11, a seis puntos del playoff y 11 por encima de la Cultural, que marcó el descenso. La campaña siguiente solo duró cinco partidos. Tras una derrota en casa ante el Reus fue destituido y le sustituyó José Luis Oltra.