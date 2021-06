Miguel Concepción admitió que la despedida de Suso pudo ser mejor, pero aseguró que el tacuense tendrá su homenaje, con público y tal vez contra el Hearts escocés, uno de los exequipos del capitán. «Nunca llueve a gusto de todos. Todos sabemos lo que significa Suso Santana para el club. Nos hubiera gustado que fuera diferente, pero estamos viviendo tiempos complicados por esta pandemia. Desde la parte institucional Suso, por su perfil y amor al club y al escudo, se ha labrado ese respeto e imagen que tiene. Tiene mucho que aportar todavía al club y nuestro deseo es que siga sumando fuera del terreno de juego», señaló Concepción, que reconoció que le habría gustado que Suso fuera el capitán del Centenario de la entidad, «pero hay una parte deportiva y no han contado con él para la próxima plantilla», aunque de todas formas contarán con su figura como representante de la instiutción para los actos que se programen en esa efeméride.

El presidente ve al jugador ligado a la cantera. «En la estructura técnica del club y aportando todo lo que se le pida relacionado con la cantera, la Ciudad Deportiva y el coordinador de la base Sesé Rivero. Lo veo también en la parte institucional para representar al club y también mentalizando y ayudando a trabajar a los jóvenes que vienen empujando desde abajo y que necesitan un guía y un patrón que los ayude en sus primeros pasos», señaló.

El presidente no cree que el equipo quede huérfano de jugadores referentes. «El resto de los capitanes van a seguir con nosotros, como Dani Hernández, Carlos Ruiz, Aitor Sanz y otros muchos que estarán aquí con nosotros para sumar y tomar el relevo y el legado que deja Suso Santana», señaló. Concepción se dirigió a su ecapitán para darle las gracias «por todo lo que nos has dado» y recordó que la entrada de ambos en el club coincidió en 2006. «Se marchó fuera tres años y volvió para consagrarse como un icono del club. Es un capitán carismático, que presume de tinerfeñismo. Es un orgullo ver cómo representa el escudo del club. No se marcha del club, seguirá vinculado en otras labores porque tiene mucho que aportar», repitió.

El presidente terminó diciendo que estos años con Suso han dejado muchas anécdotas. «Me quedo con que nunca se daba por vencido en los partidos. Empujaba al equipo para que no bajara los brazos aunque el resultado fuese negativo. En ese sentido, era un futbolista carismático, de los que transmite en los momentos difíciles y de los que cualquier club le gustaría tener», terminó diciendo el mandatario blanquiazul.