Juan Carlos Cordero tratará de enmendar en estos meses el deficitario trabajo que llevó a cabo el pasado verano. No tanto por la elección como por el rendimiento. Le harán falta alrededor de diez refuerzos. De momento, solo Pomares tiene garantizada su continuidad de lo que realizó para la 20/21. Nono, con contrato, también podría seguir.

Puesto por puesto, al CD Tenerife le pueden faltar en estos momentos hasta 9 futbolistas: un portero, un lateral derecho, un central, un mediocentro, dos extremos y tres delanteros. Algunas de estas demarcaciones podrían ver incrementada esta necesidad y a ellas podría sumarse el lateral izquierdo si acaba saliendo Álex Muñoz.

Dani Hernández, titular en 25 de los 42 partidos de la recién finalizada temporada, afrontará su octava temporada como blanquiazul. Contó con la confianza de Ramis, pero el descarte de Ortolá en enero conllevó el fichaje de otro portero. Tendrá, por tanto, competencia. Sea o no Jon Ander Serantes, que sigue a la espera de una llamada de Juan Carlos Cordero para negociar su renovación. Esta semana ha sonado Ian Mackay y está en el mercado Tomeu Nadal, que hizo su mejor temporada a las órdenes del ahora entrenador del CD Tenerife.

En la derecha habrá que encontrar competencia a Shaq Moore, dueño indiscutible de ese flanco pese a la experiencia en la categoría de Otar Kakabadze, titular únicamente en once partidos. El estadounidense, en cambio, participó en 41 de 42 partidos. En la izquierda todo dependerá de una posible salida de Álex Muñoz, que no ha aceptado de momento negociar una ampliación de su contrato. Contó con ofertas de Primera el pasado verano y durante el mercado de invierno, pero el Tenerife le negó la salida. Ahora, con necesidad para mantener un tope salarial decente y ante la perspectiva de un último año de contrato, podría ser distinto. Si sale, habría que fichar otro efectivo para competir con Carlos Pomares.

Nikola Sipcic fue el más titular en esa posición (32 veces) de la temporada. Las lesiones de Bruno Wilson y el escaso nivel ofrecido por Alberto dejaron en manos de Carlos Ruiz la consideración de pareja ideal del serbio. Descartado el portugués, se le ofrecerá la salida al majorero. Este, de momento, se niega. Si mantiene su idea le cerraría la puerta a Sergio González. Aún así, llegará un especialista para el puesto con la idea de subir el nivel.

Aitor Sanz sigue siendo, a sus 36 años, el indiscutible. Jugó 32 partidos como titular. A su vera creció el tinerfeño Javi Alonso, que se ganó el cartel de profesional y la renovación. Con la llegada de Álex Corredera faltaría otro mediocentro, quizás más posicional, para completar el eje. Ramón Folch estaría descartado y Gio Zarfino dependería de los movimientos que se den en el mercado, aunque su alto coste dificulta su continuidad. Se cuenta, además, con el canterano Félix Alonso.

Es la posición más debilitada. Salen Suso y Germán Valera, podría irse cedido Jacobo y seguiría en esa situación Elliot, que no jugó lo que se esperaba en el Valladolid Promesas. Parece fijo Álex Bermejo y tiene contrato Nono, aunque se estudiaría su situación. Descartados están Nahuel y Naranjo por sus altas fichas, pero de momento no tienen salida confirmada. Harían falta al menos dos refuerzos en los costados, una posición a la que se puede adaptar también Sam Shashoua. Del filial subirá, al menos en pretemporada, Cherno Arévalo.

A la espera de la recuperación de Borja Lasso, que debería estar en condiciones de reaparecer en agosto, esa posición también la pueden ocupar Corredera y Shashoua. Aún así, no se descarta la llegada de un jugador especialista en función de lo que ofrezca el mercado. Entrenará en verano Dylan Perera.

Con Fran Sol inalcanzable de momento, Cordero quiere dar salida a Manu Apeh y Joselu. Tampoco descarta una cesión para Jorge Padilla, aunque esta podría producirse en el tramo final del mercado aprovechando su condición de sub-23. Será, de largo, la demarcación con mayor número de incorporaciones. Podría ser tres. Stoichkov, al que ya pretendió el pasado verano, será objetivo prioritario para el director deportivo del Tenerife. En la rueda de prensa del pasado martes ya habló de la falta de gol de esta temporada como debe. No puede volver a ocurrir. Hará la pretemporada con los mayores Ethyan González y habrá que ver si Adri Herrera, fichado el pasado verano y cedido al Zamora.

Casi 60 fichajes en el último lustro

Desde la temporada 16/17, que acabó con el CD Tenerife a un solo gol del ascenso a Primera División, han llegado un total de 59 futbolistas. Salvo en el verano de 2018, en el que solo se incorporaron seis jugadores, en las otras cuatro temporadas osciló la cifra de altas entre nueve y diez. En invierno han llegado hasta 16 refuerzos en este último lustro, siendo enero de 2019 el año con mayor número de incorporaciones (cinco) y un mayor gasto (alrededor de un millón de euros de incremento del tope salarial). Por puestos, son los ofensivos (delantera y extremos) los que registraron cierta hiperactividad con 13 fichajes en cada una de ellas. Le siguieron el medio centro (nueve) y el lateral izquierdo (8), lo que representa las dificultades casi tradicionales del conjunto blanquiazul.

De los fichajes realizados en las temporadas 16/17 y 17/18 no queda un solo efectivo en nómina del CD Tenerife. Pero es que de las más recientes tampoco es grande el porcentaje. Así, solo dos de los once que llegaron durante la 18/19 siguen perteneciendo a la entidad blanquiazul. Y son el lesionado Borja Lasso y José Naranjo, que ha salido cedido dos veces. Del ejercicio 19/20 quedan seis de los doce fichajes, mientras que del presente curso 20/21 solo tienen garantizada su plaza Pomares y Nono (dos de once).

En estos cinco años, cuatro fichajes se marcharon luego traspasados: Bryan Acosta, Luis Milla, Juan Villar y Malbasic. Dejaron en las arcas blanquiazules 8,5 millones de euros. De los otros 56, 13 abandonaron el club teniendo contrato en vigor al ser descartados para el siguiente proyecto o en mitad de la temporada. Otros 20 cumplieron su periodo de cesión por una campaña y no hubo opción o se prefirió no darle continuidad.