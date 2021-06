Luis Miguel Ramis, prudente en las últimas semanas, no abandonó la sonrisa con la que entró a la sala de prensa durante toda su intervención. «Hemos recorrido juntos, con mucha tranquilidad y sin querer precipitarnos, un camino porque todo esto tiene un proceso. Llegamos a muchos puntos de encuentro y vamos de la mano. Hemos dibujado el Tenerife del futuro», empezó diciendo mientras trataba de justificar la tardanza en sellar el acuerdo de renovación por dos temporadas.

La intención era alcanzar esa entente «con más tiempo», algo que ha permitido ahora «tener las ideas claras de lo que buscamos y perseguimos», preparándose de esta manera para las «dificultades y altibajos» que se encuentren en el camino. Ha resultado determinante la decisión del CD Tenerife de ampliar la oferta a dos temporadas, un guiño a la estabilidad que se persigue: «El fútbol pide mucha inmediatez y eso, en ocasiones, precipita situaciones. Este escenario hace desaparecer esa precipitación e invita a que podamos conseguir los objetivos que queremos para este club».

Con la existencia de «confianza en las dos direcciones», Ramis reconoció que ese resultado final parte de «mucho debate en las primeras tomas de contacto», por lo que ahora es más sencillo «tener la máxima exigencia para intentar perseguir» lo que quieren conseguir en el conjunto insular. El pasado lunes ya entraron en detalles Cordero y el tarraconense sobre los planes de cara a confeccionar la plantilla 21/22. «Hemos hablado durante todo este tiempo y se ha acelerado en los últimos días, abordando cuestiones más directas para moldear lo que se ajusta a las posibilidades del club para mejorarlo». Ramis propuso, en este sentido, aprovechar «las bases asentadas sobre las que crecer». No obstante, eludió «cuantificar el número de movimientos» y se remitió a la «experiencia» de Cordero sabiendo que «no habrá operaciones fáciles ni de un lado ni de otro», en alusión a las entradas y a las salidas. «Queremos un equipo que pueda responder a la necesidad. A los dos nos encanta el reto», verbalizó.

El entrenador del Tenerife no pierde el sueño con que algunos fichajes lleguen tarde. «No me encargo de esa situación y no me preocupa. Estos tramos de la temporada de planificación son muy intensos y este no va a ser una excepción tampoco», indicó agregando que «no hay fechas límites salvo las del cierre del mercado». Las próximas semanas serán intensas, puesto que aún no ha hablado «de altas y bajas» con la dirección deportiva. «Profundizar en quién puede venir es complicado. Tenemos una idea de las características de jugadores que necesitamos. En ese dibujo y en esa idea vamos en la misma dirección y ahora el mercado nos ofrecerá las posibilidades, unas serán más accesibles que otras, pero no podemos equivocarnos. Tenemos que intentar acertar para que se aproxime al máximo posible a lo que nosotros queremos», completó Ramis.

Entre sus planes, incluir «canteranos en la pretemporada». No se compromete a fijar una cuota en la primera plantilla. Pero sí a «exprimirlos al máximo para que sepan lo que es el deporte profesional y su exigencia». Lo que sí consideró «muy bueno» es que el Tenerife B ascienda a la Segunda RFEF (jugará el playoff de repesca) porque «aumentaría la competitividad». Eso sí, pone la pelota en el tejado de las promesas blanquiazules porque tienen que «demostrar que, de verdad, son capaces y puedan llegar a la primera plantilla del Tenerife. Es trabajo de ambas partes y todo tiene un proceso».

Ramis confirmó una pretemporada «de cinco semanas», en la que el equipo viajará «para poder disputar amistosos». Son asuntos que «están aún por concretar» y será «en los próximos días» cuando se vaya perfilando en diálogo directo con Cordero. Luego empezará la competición de verdad y, en ella, no hay margen para el error. «Alguna vez en rueda de prensa hemos hablado de la importancia de los inicios. En un club y en una categoría de esta exigencia el equipo tiene que ir ya desde el primer día con el cuchillo entre los dientes. Nuestro trabajo será en esas semanas hacerles sentir lo que queremos de ellos y empezar a rodar con cierta velocidad. La temporada va muy rápido y cuando quieres aferrarte a lo que te falta ya no tienes tiempo. Vamos a tener la máxima exigencia desde el primer día», prometió.