Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, pidió tiempo para hablar con agentes y jugadores y condicionó los fichajes al éxito en el capítulo de salidas. Del futuro solo reconoció que la renovación de Carlos Ruiz está «a punto» y que con Álex Corredera el proceso para su fichaje «va bien». De resto, lanzó balones fuera no sin eludir la posibilidad de lanzar mensajes a algunos futbolistas sobre la conveniencia de cambiar de aires. Como los buenos jugadores de póquer, quiso esconder sus mejores cartas.

En su intervención, el profesional cartagenero dejó claro que «el mercado funciona siempre con muchos nombres» y que hay «cosas avanzadas», deseando incluso «concretar alguna en los próximos días para hacerlas oficiales». Pero al mismo tiempo advirtió que será «un mercado muy largo, especialmente en cuanto a las altas», que considera «fundamentales para mejorar el equipo». Sin embargo, las condicionó a que se pueda «sacar jugadores con contrato y fichas altas».

Sin número definido.

«No puedo concretar un número de fichajes y bajas. Hay jugadores con contrato en vigor que puede que no vean que su situación ha llegado a su fin y se aferren a su dorsal y ahí tendremos todos un problema. A partir de ahí hay un control financiero que hay que cumplir a rajatabla y eso será lo que determine lo que podamos traer», explicó un Cordero que es consciente de que «en el debe» de esta temporada están los fichajes ofensivos. «Traje jugadores con buenos números y todos han hecho un buen trabajo de equipo, pero no han aportado lo esperado en cuanto a goles para estar cerca de los puestos altos», admitió en este sentido.

Fichajes casi al cierre.

El escenario del pasado curso, con incorporaciones casi al cierre del mercado, puede repetirse porque «si quieres a los buenos, hay que esperar. Podemos firmar ocho o nueve mañana, pero intentar lo que queremos supone esperar hasta el final». Puso el ejemplo de Fran Sol, con el que llevaba hablando «desde diciembre del año anterior». A su juicio, estos fichajes importantes tienen «un proceso, hay que enamorarlos». Corderó manifestó su deseo de tener «la plantilla completa el 6 de julio, pero Ramis sabe que eso es imposible porque si quieres que el equipo suba el nivel con jugadores de personalidad y talento, hay casos que te van a llevar hasta el último segundo del último día».

Traspasos.

Con el tope salarial como condicionante, Cordero se abre a los traspasos como vía para mejorar su margen de maniobra. «Me gustaría reforzarme y si hay clubes que quieren hacer ofertas por jugadores nuestros, estaremos encantados de escucharlos como hicimos el verano pasado con Milla. Si aparecen ofertas, el mercado está abierto y escuchamos ofertas. Pero los jugadores tienen un valor y aquí hemos trabajado para que tuviesen ese nombre», dezlizó poniendo como referencia a Sam Shashoua, que era «prácticamente un descarte cuando llegó y ahora él ha querido ser jugador y va camino de ser un gran jugador».

Cedidos.

El director deportivo blanquiazul no cerró la puerta a los cedidos, pero ya dejó claro que «algunos no tuvieron una buena temporada y es complicado que vuelvan a un club con la exigencia que vamos a tener. Quizá algunos hagan la pretemporada». Es el caso de Otaño, Elliot y Adri Herrera. De los jugadores que militaron a préstamo en el Tenerife tampoco quiso ofrecer detalles. «Miraremos cuáles nos interesan y cuáles no. Habrá que ver si quieren volver con nosotros porque si tienen ofertas superiores, tendremos problemas».

Suso.

El tema más espinoso de la rueda de prensa fue la salida de Suso Santana, que comparecerá mañana junto a Miguel Concepción en una rueda de prensa de despedida. «Ayer le comuniqué nuestra idea y tuvimos una larga charla para ofrecerle que continuase vinculado al club. No es fácil tomar esa decisión y ha optado por dirigir su vida hacia la faceta institucional y deportiva», contó un Cordero al que no le resultó «fácil» la conversación con el capitán.

Cantera.

En cuanto a la cantera, felicitó al filial «porque está peleando por el ascenso y eso tiene mucho mérito» y recordó que «hasta siete jugadores han trabajado» con el primer equipo. Destacó a Javi Alonso, «que se ha afianzado en el primer equipo y el año que viene será profesional». E invitó a «romper la puerta» a los canteranos que harán la pretemporada.