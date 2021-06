Nahuel Leiva explicó ayer en la Cadena Ser las diferencias entre el Tenerife y el Oviedo. “Un jugador necesita cariño, que lo mimen y el cuerpo técnico del Oviedo, aunque no jugaba me daba ánimos. En Tenerife sí jugaba, pero no me sentía arropado. No estuve muy a gusto. En cuanto pudieron, me sacaron”, señaló.