Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, tomará la palabra hoy durante la previsible rueda de prensa para anunciar la renovación de Luis Miguel Ramis hasta el 30 de junio de 2023. Será su primera intervención desde la presentación del último fichaje invernal, en los primeros días de febrero. Casi cuatro meses de silencio, de trabajo en la sombra pensando en el proyecto 21/22.

Pasará revista entonces a una temporada en la que las cosas no han salido como él esperaba. El equipo blanquiazul nunca peleó por los puestos altos, necesitó relevar a Fran Fernández en la decimotercera jornada y vio como sus fichajes tenían un protagonismo reducido. Con las excepciones de Fran Sol y Nono, con 35 y 28 encuentros, el resto no superó la mitad de partidos de la competición en el once. Pomares se quedó justo en 21 y el siguiente fue Ramón Folch, con 19.

En el capítulo realizador, solo marcaron Germán Valera (2), Valentín Vada (2) y Jacobo (1). Apeh y Nono no estrenaron su casillero, dejando en la exigua cifra de cinco tantos los aportados por todas las incorporaciones ofensivas si no se cuentan los 11 de Fran Sol. El puesto, decimocuarto con menos puntos que la pasada campaña, tampoco ayuda a defender esta primera campaña made in Cordero. De ahí que este verano afronte su verdadera reválida.

Conoce ya la Isla y la dificultad añadida, por la presión externa, que vive cualquier jugador que se vista de blanquiazul. Y deberá tenerlo en cuenta. Llegará una decena de fichajes. Un lateral derecho, un central, dos mediocentros, dos extremos y al menos dos delanteros son seguros entre las incorporaciones. Pero probablemente haya que añadir un lateral zurdo (si sale Álex Muñoz) y hasta un portero, si no renueva Jon Ander Serantes.

Pero para que lleguen esos refuerzos, algunos ya con nombre y apellidos en las intenciones de Cordero como Álex Corredera y Stoichkov, tienen que producirse salidas. Ahí estará el nudo gordiano del trabajo del director deportivo en las próximas semanas. Fichas altas como Nahuel Leiva, José Naranjo y Joselu Moreno deben encontrar acomodo. Los dos primeros salieron cedidos en el curso recién finalizado, pero afrontan ahora su último año de contrato. La salida, en esta oportunidad, debería ser definitiva. El caso del delantero onubense, que se negó a abandonar el club en enero, es distinto. Y más complejo. Entre los casos complicados estará también Alberto Jiménez.

Más sencillo parece el futuro para Manu Apeh o Jacobo. Entrarán, probablemente, en el capítulo de cedidos. Se sumarán dos canteranos: Elliot Gómez y Jorge Padilla, aunque el primero podría hacer la pretemporada a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Esa oportunidad podría tenerla también Adri Herrera, otro candidato a buscar minutos en la Primera RFEF, después de militar en el Zamora. Antes tendría que renovar.

En el capítulo de dudas entran Serantes y Sergio González, cuya vinculación finaliza el 30 de junio. El vasco espera una oferta de renovación y el murciano, que se prolongue su cesión desde el Cádiz CF. Las otras dos incógnitas son Gio Zarfino y Nono. El primero, que es del gusto de Cordero por su carácter competitivo, no ha te nido la oportunidad de despuntar por las lesiones, mientras que el segundo tiene un año más de contrato. Habrá que ver si se negocia de nuevo con el Extremadura por el mediocentro, aunque no parece probable. El extremo, en cambio, pide un segundo intento para triunfar en el Tenerife.

Descartada parece la continuidad de Kakabadze, Bruno Wilson, Valentín Vada o Germán Valera, este último porque apenas jugó con Ramis y preferiría otro destino en busca de un mayor protagonismo.

Quedan las incorporaciones de canteranos durante la pretemporada. Tienen plaza garantizada Cherno, Dylan y Ethyan.