«No sé por qué están retirando a Suso del fútbol antes de tiempo». Las palabras de Luis Miguel Ramis, parte activa de una situación que tocó el lado más sensible del tinerfeñismo, dejan en el aire el desenlace de una de las interrogantes de postemporada: el futuro de Suso. Es verdad que la duda emerge más si cabe por el hecho de que no exista un pronunciamiento, ni por parte del club ni del lado del futbolista, sobre un asunto que, a la vista de los hechos, de como se ha manejado Ramis, del papel del jugador en el equipo, parece bastante más cerca de decantarse por la salida del tacuense que por su continuidad. Pero nadie confirma. Se impone el respeto a una leyenda.

El último día, el de la despedida de la temporada, los focos se centraron en el «10». El hecho de que se esperara su presencia en el equipo titular, era una manera de dar por sentado que Suso estaba ante el encuentro de su despedida. Solo jugó la última media hora. En plena contestación por lo que parecía una controvertida decisión de Ramis, una más en la línea del nulo protagonismo que ha concedido al futbolista en la temporada, el entrenador sorprendió con una reflexión que apunta bien diferente. «No sé por qué retiran a Suso del fútbol antes de tiempo. De su futuro, habría que preguntarle a él. Pongo a quienes creo y hoy consideré que podía darnos buenos minutos. Ha participado, ha marcado y me alegro mucho por él. Suso no ha dicho que deja el Tenerife ni que se jubila. Lo de hoy, no era un homenaje. Ni club ni jugador han dicho que se retire. No tengo más que añadir en cuanto a su futuro», explicó el técnico.

En el terreno de juego, sí pareció que el futbolista de Taco estaba viviendo un partido especial, aunque aliado con el destino. Solo llevaba 15 minutos sobre el terreno de juego cuando el VAR puso en antecedentes al árbitro de un segundo penalti a favor del Tenerife. En cuanto Ocón Arráiz gesticuló la señal de que corregía para pitar la pena máxima, sobrevino la idea de que el guion estaba escrito para Suso, que se encaminó al punto fatídico. La transformación del penalti es también una manera de arrancarse la espina del último, en Ponferrada... Antes de que los compañeros lo abrazaran, el extremo señaló a la grada y corrió rumbo a la parte trasera del banquillo local. Allí se abrazó con Carlos Ruiz, de calle, antes de regresar al terreno de juego.

Más síntomas: cuando el colegiado pitó el final, Suso salió del campo solo, con la sensación de estar embargado por la emoción. Fue el primero en bajar la escalera hacia el vestuario, sin que haya quedado claro si a su espalda dejaba toda su carrera, en gran parte dedicada a la causa blanquiazul. O solo una temporada más...