Luis Miguel Ramis valoró la actuación de su equipo ante el RCD Espanyol como “bastante buena, en líneas generales”. Entrando en detalle, comentó que en la primera parte habían “respondido muy bien defensiva y ofensivamente”, aunque en la segunda “ellos se han volcado un poco más ya con el 0-1”. En ese momento, el rival “ha aumentado el dominio y ha metido más jugadores por delante del balón. Nos pesaban un poco más las piernas pero en defensa hemos estado con un derroche increíble y con balón ha sido un partido buenísimo. Y en el campo del líder”, ha afirmado para rematar su análisis inicial.

Eso sí, el técnico eludió comparar el encuentro con el Mallorca al de ayer. Admitió, eso sí, que tenía que “recomponer al equipo y hacerlo reaccionar”. Desde este punto de vista, el objetivo era dejar claro que los tres puntos tenían “valor para ellos y para nosotros, aunque fuera con menos trascendencia”. Además, pretendía defender “el trabajo en una línea muy clara que no podemos abandonar ahora”. Ni siquiera aceptó el preparador tarraconense que el Espanyol se jugara más por el hecho de pelear por el título.

“Ya dije antes de venir aquí que todo el mundo se juega algo, no hay partidos de postemporada. Ellos y nosotros hemos demostrado que no veníamos a pasar la tarde”, reclamó un Ramis que quiso también poner en valor anteriores actuaciones similares en las que no se sumaron puntos. “Detrás del resultado se hacen muchas valoraciones, nosotros hacemos las nuestra a nivel interno. Hemos perdido otros en los que hemos jugado como hoy”, dijo.

El paso atrás de la segunda parte se debió a que el cuadro perico tiene “cambios del mismo nivel o más de los que ya están jugando y quieren ser campeones, te aprietan mucho”. Al Tenerife le costó más “recuperar el balón y sacudirnos su presión con alguna transición, pero no hemos sufrido”. Incluso se animó a sostener que “no hubiera sido descabellado ganar este partido, hemos hecho méritos suficientes”.

No sonó a despedida, pero Ramis quiso hacer balance dejando claro que en sus más de 20 partidos al frente del equipo “siempre ha tenido un buen comportamiento, con mejores y peores minutos”. Precisamente en clave de futuro insistió en que “todo está igual que la semana pasada, jugaremos el fin de semana, cuando haya noticias ya lo sabréis”. Sí vinculó su futuro al de sus ayudantes porque son “un equipo de trabajo” en el que él toma “las decisiones”, pero no quiso entrar en más detalles. Además, se comprometió a “pelear hasta el final” y “no tirar” la última jornada ante el Oviedo.