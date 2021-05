Luis Miguel Ramis se mostró muy enfadado durante toda la rueda de prensa. Fundamentalmente por una primera parte “muy floja”, en la que al Tenerife le faltaron “el ritmo y la intensidad necesarios para imponernos a un buen rival”. Se lo hizo ver en el medio tiempo el técnico a los suyos. “Es verdad que no nos crean casi ocasiones, pero no hemos mostrado el nivel que debíamos”, acompañó en su argumentación.

Pero aún fue más allá reconociéndose “muy cabreado” con esos 45 minutos. “Lo saben ellos, lo hemos hablado. No puede ser una primera parte así. Sé que no es fácil, que son muchas semanas y mucha exigencia, pero es lo que hay. No me gusta nada estar trabajando 24 horas, queriendo plasmar lo que quieres en el campo y que luego no se vea, es lo que más rabia te da”, remató. Y es que el preparador tarraconense no vio “esa mentalidad o ese empuje que nos ha sacado de una situación difícil y que debería ser reconocible todos los minutos”.

Un buen ejemplo fue la acción del único tanto del partido. “Hemos perdido una marca asignada en una jugada a balón parado y hemos encajado el gol”, describió Ramis aludiendo, sin nombrarle, al fallo de Kakabadze. Fue uno de los jugadores amonestados. El otro fue Alberto. Ambos fueron sustituidos al descanso. “No estaba mandando mensajes subliminales ni es letra pequeña. Estaba analizando lo que sucedía en el partido. Había tarjetas de por medio y se nos podía complicar aún más”, respondió Ramis cuando fue cuestionado por el motivo de esas sustituciones. Pero entonces fue más lejos: “No estábamos lo metidos que debíamos ante un equipo que ya es de Primera División. Sabíamos que no iban a venir de paseo esta tarde”, reflexionó.

Para el entrenador del Tenerife, “los partidos están para aprovechar las oportunidades” porque el fútbol va “muy rápido”. “No he visto jugadores que quisieran, el rival nos manejaba con relativa facilidad, necesitábamos empuje, defender con más intensidad y pensar antes”, señaló para explicar el cambio apreciado en la segunda mitad, en la que “hemos aumentado nivel y velocidades”.

Por eso, el cuadro blanquiazul tuvo “más opciones” y, de hecho, para Ramis “el empate hubiera sido lo más justo, pero nos cuesta muchísimo encontrar la portería aun generando ocasiones de gol”.

En cuanto a la lesión de Jacobo, especificó que no fue muscular. “Notaba que se caía, que tenía una inestabilidad en los dos tobillos, que tenía mucha tensión en los gemelos, que no le dejaba ni dar pasos adelante. Le hacía ilusión tener esa oportunidad después de tanto tiempo”, contó.