Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, confirmó punto por punto la información publicada ayer por El Día respecto a su renovación despachando inicialmente el asunto con un “hay que hablar” que demuestra la distancia que existe, en estos momentos, entre las partes. Distancia que no es insalvable porque “no hay líneas rojas” en una negociación que no debe dilatarse más allá de estas dos semanas. “El final de la competición, el último partido. Esa es mi intención. No pretendo irme de vacaciones sin saber qué voy a hacer”, explicó durante la comparecencia de ayer.

“Conversaciones ya hemos tenido. Esto es obvio, veo al director deportivo todos los días. Lo hemos hablado”, agregó el preparador tarraconense refiriéndose a que para llegar a un acuerdo aún hay “muchos aspectos a valorar” sin detallar los mismos. “Tengo una idea desde noviembre y es la que quiero llevar a cabo”, dijo descartando que el tema económico vaya a ser un problema.

Sí concedió importancia al proyecto deportivo, aunque afirmó que el club “puede conseguir” acercarse a sus exigencias. “Es un aspecto muy importante, la influencia de los jugadores que tengas es muy alta. El ser ambiciosos y saber lo que quieres, acertar con las limitaciones que hay es para tener en cuenta”, señaló dejando claro que, en su opinión, el Tenerife tiene “una mirada hacia delante, esté yo o no” porque dispone de un “buen director deportivo, con un buen equipo de trabajo”.

Ramis no quiso reiterar su predisposición a quedarse y aludió a una respuesta dada “hace tres meses”. Recordó que a nivel deportivo siente “afinidad con esta ciudad y este club”, pero de forma críptica aludió a “una visión para el futuro” sin querer “marear al club ni esquivar nada” en esa negociación. Incluso, invitó a pensar en objetivos ambiciosos. “Los equipos que descienden de Primera cuentan con más recursos. Los que están hoy en los primeros puestos son los que tienen un mayor potencial. Pero esos puestos son accesibles, y más para un club como el Tenerife, que tiene que mirar hacia arriba. Tenemos que pelear un poquito mejor, no temiendo desde la jornada 10 que te vas a descolgar”, valoró.

El partido

El técnico blanquiazul, que no se negó a responder numerosas preguntas sobre su futuro, sostuvo que está “focalizado” en el encuentro de esta noche. Sobre el mismo, descartó que se trate de la “postemporada” e indicó que tanto sus jugadores como él le dan “muchísima importancia a estos tres partidos”. Incluso, recordó que todavía “hace falta un punto por los triples empates y demás para asegurar matemáticamente la permanencia”.

Manteniendo ese “nivel de exigencia máximo”, Ramis admitió que el once cambiará respecto al que presentó hace 72 horas en la Nova Creu Alta porque “hay bastante cansancio en algunos jugadores”, por lo que tomará las decisiones “en base a los indicadores manejamos para eso y al riesgo de alguna lesión”. Bajo este punto de vista, consideró “necesario refrescar al equipo”, pero manifestó su confianza en los que jueguen porque “todos son capaces de cumplir con las exigencias”.

Respecto al rival, sugirió que si están en la situación actual es porque “han hecho muchísimas cosas bien, han tenido paciencia, continuidad, el entrenador ha encajado muy bien y los números son los que son”.