Valentín Vada marcó el primer gol y dio el pase del segundo en uno de sus partidos más completos como jugador del CD Tenerife. “Estoy contento por el gol, por la asistencia y por poder ayudar. Ha sido un partido perfecto, no solamente mío, sino del equipo”, valoró el mediapunta argentino quien sufrió la pasada semana al no poder jugar contra el Almería. “Uno cuando está en la grada y ve a su equipo perder le pega un bajón pero hemos hecho una semana muy buena. La semana pasada me sirvió para descansar y afrontar este tramo con muchas más ganas de nuevas victorias y logros colectivos”, dijo. En cuanto al encuentro en sí, afirmó que se sabía que “iba a ser un partido durísimo”, pero los jugadores han demostrado que sacan “su carácter y sus ganas” cuando hace falta.

Mientras, Sergio González: se mostró “muy contento por el gol”, pero aseguró que “lo más importante es la victoria y haber logrado los 50 puntos para certificar la permanencia”. A su juicio, el Tenerife salió “con la misma intensidad pero a veces no salen las cosas como uno quiere”. Dio importancia asimismo a la victoria porque “era una final y creo que hemos hecho un buen partido, hemos dejado la portería a cero y aprovechado nuestras oportunidades”. En cuanto a su rol de central, dejó claro que también se siente “cómodo”. El murciano, contento de participar, recordó que “nunca bajó los brazos” y propuso “luchar por quedar lo más arriba posible”.