Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, estaba feliz cuando compareció ante los medios en la sala de prensa de la Nova Creu Alta. Pero tampoco quiso demostrarlo más allá de la sonrisa. “Cuando ganas siempre el plan es bueno y cuando no es un desastre. Hoy j este jueves viene acompañado por el resultado, pero no hemos estado con más actitud defensiva que en otros partidos. No hemos hecho un buen partido a nivel ofensivo, pero sí que hemos acertado y eso es definitivo en la categoría. Esa falta de eficacia nos ha privado de tener más puntos antes”, expresó para resumir el encuentro en su primera respuesta.

Era un día para “demostrar que estábamos seguros y los jugadores lo han hecho”. Quedaba así patente, a juicio del preparador tarraconense, que la mala racha reciente no ha afectado a la confianza del grupo porque “si hubiéramos tenido una losa encima, el equipo se habría mostrado más espeso, bloqueado, pero no ha sido así. Hemos respondido a las mil maravillas”, manifestó recordando que “los contextos importan”. Se refería a las circunstancias que han venido perjudicando al Tenerife en las jornadas más recientes.

“Es muy difícil sacar cosas de partidos con expulsiones o lesiones, hemos merecido más puntos pero las circunstancias son las que son y nunca nos hemos quejado. Todos han remado y han tenido premio”, quiso resaltar. En el duelo contra el Sabadell no vio nada especial porque, en lo defensivo, el Tenerife “siempre ha estado a este nivel. Ni el Almería ni el Girona nos ha generado más pero tienen potencial. El nivel defensivo es básico para crecer y es el camino que elegimos. Hoy nos ha faltado gestionar mejor las recuperaciones, acertar en los pases más sencillos”, valoró descartando que la necesidad de puntos hubiera generado intranquilidad. “Es cierto que en todos los finales de temporada los partidos tienen mayor dificultad, pero sabíamos lo que hacíamos. No hemos dejado de estar metidos nunca en ningún partido, no hemos estado incómodos. La credibilidad nunca la hemos perdido”, reiteró Ramis sobre la trayectoria reciente.

En el apartado individual, Ramis aceptó el buen papel que había realizado Sergio González, del que no tenía dudas porque “ha jugado muchos partidos en esa posición”. Destacó también el esfuerzo de Javi Alonso y Aitor Sanz, que “estaban muy cansados” y justificó los cambios “de cara al partido del miércoles”. Por último, dijo de Shashoua que le sustituyó porque “su nivel defensivo había bajado”. El motivo fue únicamente “fisiológico”.