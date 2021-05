Hay que empezar por lo ajeno. La derrota del Castellón este sábado ante una parte de su público y con la Ponferradina como invitado teóricamente indiferente (0-2) ayuda a manejar cuentas más favorables para todos en la zona de permanencia. Los de Castalia se quedan en 41 puntos, pero no marcan la línea de permanencia. Dentro del descenso está el propio Sabadell, que puede alcanzar hoy los 43. En realidad, la cota importante la va a marcar el Logroñés, que también tiene 41 y juega en Leganés. Si el conjunto riojano pierde, es improbable que el cuarto por abajo llegue a los 47 del Tenerife. Todos estos cálculos están relacionados con la posibilidad de que el Tenerife no pueda puntuar este domingo. Pero si los blanquiazules ganan en campo arlequinado, la salvación será matemática. Alcanzarían los 50 puntos, cifra que ya no pueden superar ni el Castellón, que tiene el golaverage perdido ante los blanquiazules, ni el propio Sabadell, que no pasaría de los 40 si se diese esta hipótesis. Tampoco el Lugo, con 40, ni el Albacete.

El equipo de Ramis tiene delante este domingo a un rival que no puede hacer ninguna concesión. El Sabadell entra en estas dos últimas semanas ocupando plaza de descenso y obligado a sumar al menos los 6 puntos de casa, que incluso no parece que vayan a ser suficientes. Luego tiene dos finales (Alcorcón y Miranda). El Castellón les dio vida ayer, no obstante. Hidalgo recupera a Adri Cuevas y Josu Ozkoidi. Tiene a siete al borde de una sanción: Stoichkov, Edgar, Guruzeta, Néstor y Héber.

Para los blanquiazules, jugar fuera se ha convertido en una pesadilla. Es el cuarto peor visitante de la competición, con una alarmante baja cifra de goles marcados (9). En las últimas siete salidas solo ha anotado uno.

Luis Miguel Ramis llega justo de efectivos en la línea defensiva, de la que se caen jugadores en jornadas sucesivas, por lesión o por sanción. Esta vez no estará Alberto, cuya baja se suma a las de otros dos centrales, Carlos Ruiz y Bruno Wilson, ambos en el parte médico, de manera que, como tampoco parece que va a empezar jugando Álex Muñoz, que podía haber sido la pareja de Sipcic, lo normal es que el serbio comparta el centro de la zaga con Sergio González.

La vuelta del lateral alicantino a las alineaciones va a ser progresiva, tal como avanzó el viernes Ramis. Lo esperado entonces es que Shaq Moore o Kakabadze jueguen en la derecha y Pomares lo haga en la izquierda. Para el doble pivote tienen muchas opciones Aitor Sanz y Javi Alonso. La línea de medias punta es la que más varía el técnico, por lo que no se puede aventurar su composición, Germán Valera, Shashoua, Vada, Nono y hasta Moore o Pomares pueden jugar en los costados. Por dentro, en esos tres cuartos de campo, también hay muchas variantes, dependiendo de tipo de flaquezas rivales que quiera explotar el entrenador: bien con un punta como Apeh o Joselu, (la opción de Jorge es la que menos ha utilizado) o bien con un cuarto volante como Shashoua o Vada.

El experimento en la portería, con la entrada de Serantes, tendrá que esperar. Sigue habiendo puntos muy valiosos en juego.