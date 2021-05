Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, hizo algo que no había hecho hasta ahora en una rueda de prensa postpartido: señalar a sus jugadores. Lo hizo por la cadena de errores que generó el 1-0 y por la escasa capacidad para generar peligro. Pero más en la primera parte que en la segunda. Así, el tarraconense calificó como “un error infantil o alevín” la acción previa al tanto local. “Fue un córner que provocamos nosotros de la nada. Y luego no estamos atentos a la línea de rechaces”, relató en alusión a Sipcic y Shashoua.

De la acción del serbio dijo que se trataba de “una falta de atención” porque “el balón se va fuera”. En cuanto al extremo inglés, se refirió a una “ situación trabajada”, la de los rechaces. “Si Stuani o Juanpe saltan por encima de un defensor y la meten, pues es un duelo que te han ganado. Pero las zonas de rechace están marcadas, no se puede permitir ni conceder nada en esta categoría”, remarcó un Ramis que incidió en que el equipo suele “mantener niveles de concentración y de atención altos”. No fue así en el 1-0.

Pero tampoco le gustó la forma de atacar en una “primera parte equilibrada”, en la que los suyos no tenían “malas sensaciones en lo defensivo”. El técnico blanquiazul vio “demasiado apoyo” y, a su juicio, “en el fútbol de hoy en día hay que tener variedad”. Sin levantar el pie del acelerador de las críticas, llegó a decir que no habían hecho “lo que se había trabajado esta semana:, no hemos corrido a la espalda, hemos venido al apoyo... Fran (Sol) se pega unas palizas tremendas”. Sin dar nombres, Ramis agregó que “entendían algunos jugadores que en zonas intermedias y apoyos podían generar más peligro”. Evidentemente no fue así.

Por eso, en la segunda parte se vio otro partido. “Hemos aumentado la intensidad y hemos llegado con más jugadores, pero nos ha faltado definición en los metros finales”, describió considerando además que “sin estar bien hemos estado por encima del rival”. Eso precisamente provoca en Ramis “mucha rabia” porque considera que su equipo mereció más que el Girona.

Los cambios tampoco aportaron soluciones. “Sam y Germán se estaban quedando sin energía”, justificó antes de argumentar que “el rival se ha echado mucho más atrás, pero en ese pase final, en esa acción cerca del área, no hemos estado finos”. Es el problema de toda la temporada. “Nos falta más decisión en los metros finales, hemos progresado varias veces por fuera, pero para llegar al área hay que cambiar el ritmo y pisarla. Si te quedas en segunda línea, el centro queda para los defensores”, señaló el entrenador del Tenerife que promete “seguir trabajando e insistiendo” porque aunque “construimos y gestionamos bien muchas acciones, no hay decisión y atrevimiento para llegar al área”.

Sin sumar ante el Girona y con cuatro jornadas consecutivas sin ganar, Ramis descartó la palabra inquietud para definir su estado de ánimo. “Creo que era una oportunidad muy buena viendo que el Girona no ha hecho el mejor de los partidos. Tiene un potencial ofensivo que le hemos neutralizado bastante bien. Han ganado porque les hemos regalado una acción, aunque ellos suelen conseguir situaciones de gol de calidad”. dijo.

Lo que sí se propone evitar es “ir más allá de la semana que viene”, sintiéndose “optimista porque sé cómo trabaja el equipo, cómo se comporta y lo responsables que son”. De ahí que crea que es ”el momento de estar tranquilos”.

En cuanto a los nombres propios, Ramis explicó la elección de Kakabadze en lugar de Shaq refiriéndose a los “muchos partidos acumulados” del estadounidense y unas “molestias” que no terminan de remitir. “Otar podía plasmar un poco mejor lo que queríamos y tenemos que ir cuidando a todos los jugadores. Luego estaba previsto que entrara Shaq y que nos diera esa profundidad que da siempre”, completó.

Francisco: “Hemos sabido sufrir”

Francisco Rodríguez, entrenador del Girona FC, reconoció que el Tenerife había dificultado mucho el camino hacia el triunfo de su equipo. “En la segunda parte nos han apretado, pero estoy contento porque hemos trabajado bien en defensa. Hemos sabido sufrir y llevamos tres partidos sin encajar gol”, apuntó orgulloso.Además, dio mérito al rival y descartó el conservadurismo de los suyos. “No hemos buscado quedarnos atrás, ellos nos han empujado y se han encontrado a gusto con balón. No era lo que queríamos, pero nos hemos hecho fuertes defendiendo en nuestro campo. No siempre puedes ganar bien en Segunda, estamos contentos”, reiteró el técnico del Girona que vio “superior” a su equipo en la primera mitad. “Nos hemos sabido adaptar en la segunda. Tienen mucha calidad, pero estos puntos nos vienen genial”, cerró.