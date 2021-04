El Tenerife comunicó ayer la ampliación de Dani Hernández (Caracas, 21/10/85) hasta junio de 2022. El portero, que estaba cerca de la cifra de partidos disputados que le permitía renovar de forma automática, no ha tenido que cubrir eso cupo y ha firmado el vínculo para su octava temporada en el club, como profesional. “Es un día importante. Estoy agradecido porque estaré otro años más en el club de mi tierra, además dentro de la etapa del Centenario. Tenía la ilusión por estar en este 100 aniversario. Cuando estaba en el Infantil, coincidí dentro de la etapa del 75 cumpleaños. Me siento orgulloso”, dijo el portero en unas declaraciones a los canales oficiales del club.

Su octavo año será especial. “Son cien años de nuestro Tenerife. Ojalá se dé un año bonito, de alegrías, y dentro de un contexto donde todo el tinerfeñismo pueda estar orgulloso de nosotros”. Dani reconoce que no esperaba una trayectoria así. “Cuando volví, nunca tuve idea de cuánto tiempo estaría. Me considero un afortunado. Llevaba unos cuantos años fuera, pero al final donde más he estado es aquí, que es además donde creo que he tenido mis mejores temporadas. Siempre estaré agradecido, buscando devolver esa confianza en cada entrenamiento y partido. La renovación da la tranquilidad de que seguiré una campaña más, queriendo aportar mi granito de arena para seguir creciendo”, dijo. En ese sentido, admitió que sus cifras son “curiosas. Nunca me había parado a mirarlos. No me hubiese imaginado estar en estas cifras, pero estoy con la ilusión de seguir ampliándolos. Tengo ganas de ayudar”, dijo el cancerbero, que quiso recalcar que es un jugador de equipo. “Los valores que me han inculcado aquí siempre anteponen el valor del equipo por encima del personal. Uno tiene que sentirse importante, tanto cuando juega como cuando no lo hace. Siempre intento aportar mi granito de arena, ayudando a los canteranos que suben al primer equipo o a los refuerzos que vienen de fuera”, señalo.

El portero se aplica en lo inmediato. “El final de temporada es importante. No podemos dejarnos ir, pues todavía ni siquiera hemos conseguido el objetivo mínimo de la permanencia. Quiero poner al equipo lo más arriba posible, tratando de ganar partidos, empezando por este fin de semana ante un rival difícil como el Girona. Debemos estar concentrados para traernos los tres puntos a casa”, acabó.

Ya tiene a tiro a Aguirreoa

Dani Hernández ha jugado 210 partidos en la portería profesional del Tenerife, desde su regreso al club en el mercado de enero de 2015. Solo le superan Pello Aguirreoa, al que tiene a tiro, (220), y Sergio Aragoneses (267). El meta hispano venezolano es el tercer jugador de la plantilla actual con más partidos, tras superar a Alberto (209) y solo por detrás de Suso Santana, Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Dani, que fue portero de las inferiores del club antes de iniciar una ruta por clubes peninsulares como Rayo Majadahonda, Villalba, Guadalajara, Real Madrid C, Rayo Vallecano B, Jaén, Huesca, Valencia Mestalla, Real Murcia, Valladolid o Asteras Tripolis, es internacional con Venezuela, con 21 partidos en la meta de la Vinotino. El sábado se reencontrará con Adrián Ortolá, suplente ahora en el Girona, que fue el guardameta que le quitó el puesto la pasada campaña, la más floja de Dani en el club blanquiazul, con solo 6 partidos jugados.