Juan Carlos Cordero valoró la trayectoria de Dani Hernández, que le hace merecedor de esta ampliación de contrato, a pesar de que en enero, el club fichó a un portero, Joan Ander Serantes, para competir con el hispano venezolano. En el mismo mensaje del director deportivo hay un guiño a su propia gestión por adelantarse a la ejecución de la cláusula de partidos que le daba derecho a Dani a continuar. El portero lleva o 22 de Liga y 1 de Copa (ante el Villarreal) en la titularidad y su cláusula para seguir era de 25 encuentros. “Es un día emotivo para el club porque Dani representa los valores del club, la ciudad y de un capitán. Aporta siempre dentro y fuera del campo. Esta renovación es por cómo ha sido su juego, en su papel dentro del campo y en la mejoría del equipo con Ramis. Llevamos muchos partidos con la portería a cero. Ha dado mucha estabilidad y capacidad defensiva. Se lo ha merecido. Es un gesto que engrandece al club, debido a todos los años al servicio de este club. Jugadores, afición y la ciudad lo miran porque lo ha dado mucho todos estos años”, empezó diciendo Cordero.

En el mismo sentido insistió en que el Tenerife ha sido sensible a la trayectoria del portero. “Este tipo de movimientos, no esperando a que (Dani) cumpla una serie de partidos donde pueda ocurrir alguna desgracia, hace que tanto Dani como el club se queden tranquilos. Lo conozco desde hace tiempo por mi vinculación al fútbol. Desde que estoy en la entidad, estuvo tiempo sin jugar, pero su comportamiento siempre ha sido ejemplar, tanto con los compañeros como cuando el equipo ha atravesado malos momentos. Ha arrimado su hombro, dando además aliento a quien era el portero titular en ese momento. Ha sido ejemplar en el día a día. Se lo ha ganado con partidos y buen rendimiento, así que la satisfacción es doble”, señaló el director deportivo, que aprovechó para valorar la trascendencia del final de temporada. “Queremos dejar al Tenerife lo más arriba posible. Quedan seis partidos y no podemos pensar todavía en la temporada que viene. Debemos conseguir el primer objetivo, con los famosos 50 puntos. Luego, toca seguir creciendo y mejorando. Queremos demostrar a la afición, que no ha podido estar con nosotros, de que somos capaces de dar mucho más”, añadió.