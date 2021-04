Leandro Cabrera ‘Mazinho’ ha conseguido que el filial del CD Tenerife mire de cerca la lucha por el ascenso en cada temporada. Esta vez, aunque pasando por la repesca, tiene el mismo objetivo. Y eso que ha tocado cambio de generación, con chicos jóvenes y muchos juveniles. Pero los Cherno, Dylan, Ethyan y compañía tienen un buen jefe.

¿Cómo llega el CD Tenerife B a esta segunda fase?

Creo que llegamos bastante bien. Tuvimos bajas con lesiones, sanciones y convocatorias con el primer equipo en la última jornada. Pero jugó gente con pocos minutos y el rendimiento fue bueno. Tenemos buen nivel.

Después de la racha postparón, hubo un momento en que parecía que podían desbancar a alguno de los equipos palmeros y acabar terceros.

Decíamos que materializar las ocasiones era clave porque hacíamos las cosas bien. Tuvimos seis victorias seguidas, pero no les ganamos a los tres primeros ningún partido. Eso significó que no merecíamos estar ahí. No pudimos estar, pero en el grupo de la segunda fase tenemos esperanzas. Es competitivo, igualado y tenemos nuestras opciones.

¿Serán como un sprint estos seis enfrentamientos contra equipos de la otra provincia? Porque no hay margen de error casi...

El margen de error es corto para todos. Esta liguilla, que se parece a las antiguas, es difícil con los parones y todo lo que ha pasado. Los equipos llegan con la gasolina justa. Debemos tener cuidado con las cargas, contamos con profesionales para controlar eso.

No ascender esta vez significaría estar a tres categorías del primer equipo con la reforma de la RFEF. ¿Sería negativo para el filial?

El objetivo formativo es bueno, no solo el Tenerife B, sino todo el club. Queremos que lleguen de la mejor forma al primer equipo. Hay algunos que ya tienen protagonismo arriba y salen de la base. Claro que si estamos más pegados al primer equipo es mejor. La Tercera sería la quinta categoría, pero creemos que se puede conseguir. Estar con los mejores es fundamental. Tenemos la posibilidad de meternos entre los dos primeros y pelearlo. Pero empecemos por el primer partido, que es el Unión Viera. Siempre pensando en que la prioridad es mejorar en el día a día.

En cualquier caso, ha venido esta liga pandémica en un año de cambio de ciclo. La plantilla es de las más jóvenes de los últimos años.

De las cuatro temporadas en que yo he estado es la más joven. Pero tienen una predisposición al trabajo muy grande. No son los mismos que empezamos en el inicio, progresan adecuadamente. Algunos han entrenado con el primer equipo y eso no hace sentir orgullosos.

Sin embargo, no le ha costado recurrir a juveniles como Dylan o Ethyan para encontrar soluciones durante el curso.

Eso lo tenemos claro en una cadena de filiales. Tenemos un Tenerife C que nos surte de jugadores que, poco a poco, aparecen en Tercera. Y un juvenil.

En muchos partidos se ha encontrado sin Víctor, David, Félix o el propio Dylan porque subían a rellenar la convocatoria del primer equipo.

La idea que tenemos es precisamente esa, que se cuente con los chicos cuando haga falta y que ellos vayan llegando. Todos nos sentimos orgullosos de ver un nombre de un chico de la base en la convocatoria del primer equipo. Sabemos el trabajo que hay detrás y ojalá en un futuro cuenten de forma más importante.

Ahora que el primer equipo tiene la permanencia casi en la mano, ¿teme que Luis Miguel Ramis quiera probar a algunos canteranos?

Si temo eso, no debo estar aquí. Cuanto más cuenten, mucho mejor para todos. Si esos jugadores van con el primer equipo, pues tiraremos del “C” o el Juvenil A. Es lo que hemos hecho en otros momentos, como en la última jornada. Están ahí para eso.

Recientemente ha dado positivo Ethyan. ¿Cómo está del covid? ¿Cuándo se reincorporará?

Dio negativo el pasado lunes en una PCR. Terminó la cuarentena ayer y se suma al primer equipo para recuperarse de la lesión, como estaba haciendo.

Su explosión nos sorprendió a todos y ha generado mucha expectación. ¿De verdad está el chico para dar el salto al primer equipo?

Siempre digo que no hay edades porque se hace complicado ponerlos. Si están en el Tenerife B y el rendimiento es bueno, pues el míster del primer equipo es el que decide. Pero tenemos a Félix, a Dylan, los porteros que ya van contando.

Acaba de cambiar de representante. Con 18 años. Cosas del fútbol moderno.

Es lo que pasa ahora en el fútbol. No conozco el caso concreto.

¿Debe un entrenador de filiales intentar que a los chicos no se les vaya la cabeza?

Nos corresponde a todos. Pero el cuerpo técnico del Tenerife B también trabaja el aspecto psicológico, como se hace con el físico, el técnico y el táctico. Tratamos de que tengan la cabeza amueblada y sepan lo que conllevar estar en el Tenerife y defender este escudo.

Los goles hablan por Ethyan, pero muchos señalan a Dylan como el mayor talento de la cantera blanquiazul.

Es joven, de segundo año, tiene un talento descomunal. Está con nosotros, ha entrenado con el primer equipo y tiene una gran predisposición para mejorar. Le auguramos un futuro profesional. Pero le doy valor al grupo. A Cherno también se lo auguro. Y están Adrián, Aythami, David... Es que puedo nombrar a muchos. Cada vez son mejores y quieren. Dejan cosas de lado por el fútbol.

Entiendo que será casi como elegir entre mamá y papá: ¿ascenso o ver a varios chicos con el primer equipo?

Ver a los chicos en pretemporada, que seguro que los va a haber. Lo tenemos claro. Si viene el ascenso, que venga. Competimos para ganar y eso ayuda a mejorar a los chicos. Pero lo otro es prioritario.

Suerte desde este fin de semana. Para la segunda fase y para explicarle a la gente lo que hace falta para ascender. ¡Vaya lío!

Siempre le digo a todo el mundo que les voy a explicar la segunda fase antes de llegar a la tercera para no confundirlos. Lo de los subgrupos se ha alargado y nos vamos a meter en junio. Al final no sabemos muy bien lo que han arreglado.