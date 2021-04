Luis Miguel Ramis respondió a la insinuación de su colega Juan Carlos Garrido, quien dijo que las quejas del Tenerife por los errores arbitrales, podrían acabar favoreciendo a los blanquiazules, por su peso mediático. “Al parecer no tenemos el peso que intuye el entrenador rival porque sería todo lo contrario. Que hubiera alguna decisión que por suerte o por error nos favoreciera más cuando ha sido todo lo contrario. Tengo poco que decir, es lo que es y no quiero alargarlo mucho más. Todos hemos visto esa acción (la del gol anulado a Aitor en Anduva) y ya está. Para mí no es interpretable, pero ese error nos cuesta cuatro amonestaciones, dos amarillas y dos rojas. Me parece excesivo y ya está. Sentimos impotencia en algunos casos, pero hay que seguir”.

Ramis considera que el equipo llega “en muy buenas condiciones para recibir al Castellón” y añade que “la mentalidad es muy buena y el trabajo también. Los días, tras jugar contra el Mirandés, han sido casi de descanso”. Ramis no quiere que el equipo afloje. “El Castellón está en una situación difícil, pero estos puntos también son importantes para nosotros. El equipo está fuerte y es muy reconocible, así que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad. Este Tenerife no se deja ir nunca y está trabajando bien cada partido. Este será un partido que les va a marcar en lo que queda de competición porque, cuando estás abajo, sumar te hace respirar. Pero el no hacerlo, también te complica las cosas muchísimo”, señaló.

El entrenador no cree que el equipo ataque peor por defender bien. “En defensa, nuestra la línea es la más constante y, por eso, en casi todos los partidos hemos visto que somos un equipo difícil de superar para el adversario. En el aspecto ofensivo, en cambio, hemos tenido más altibajos. La línea defensiva es más constante. Defendemos bien y el comportamiento es bueno. No creo que van unidas porque hemos visto, en algunos partidos, que pueden darse las dos. Con este nivel defensivo, estaríamos peleando con el Espanyol y el Mallorca. Pero luego nos falta su potencial ofensivo. Ambos tienen un ataque excelente y por eso están tan arriba. Nosotros intentamos potenciar nuestros puntos fuertes en base a los jugadores que tenemos, al equipo que podemos formar y al momento de la temporada en el que estamos”.

El objetivo ya es simplemente mejorar. “Ahora mismo estamos igual de lejos de arriba que de abajo, pero hay que ganar partidos porque hay situaciones que se pueden complicar si no somos capaces de conseguir eso. Soy siempre de ver la botella medio llena, así que ganarle al Castellón es lo único que nos puede sacar de ahí. Está claro que, cuando ganamos, generamos ilusión. Tenemos que intentar ser un equipo reconocible y difícil de ganar. Este equipo también sigue creciendo mentalmente y seguimos fuertes a nivel de mentalidad”, acabó.