Fran Sol agota su período de cesión en el Tenerife sin bajar la guardia. Los delanteros se examinan siempre para mejorar las cifras que les avalan. Con unos objetivos colectivos prácticamente cumplidos, mañana con una victoria en el Heliodoro podría quedar sellada la permanencia, y otros en el limbo, ya no parece posible aspirar a nada mejor en la tabla (a diez puntos del sexto clasificado), el delantero madrileño apuesta por un acelerón final para dejar al equipo lo mejor situado posible. “Necesitamos hacer buenos estos puntos que hemos que hemos sacado fuera de casa (Cartagena y Mirandés) contra rivales difíciles y con bastantes necesidades. Tenemos que dar lo mejor, lo que venimos demostrando”. Sol valora los empates en esos dos campos, a pesar del nivel futbolístico que ofreció el Tenerife. “Ahora todos los equipos defienden lo suyo, sus puntos y su portería si cabe con más solidez. El Tenerife también lo hace y lo estamos demostrando. Sabemos a lo que jugamos, somos sólidos. Necesitamos que dar un plus para posicionarnos lo más arriba posible”, y eso se aplica para los siete encuentros que restan. “Empezando por este domingo ante un Castellón que necesita los tres puntos para salir del descenso, pero no vamos a regalar nada, menos en casa. Si estuviera el público querríamos brindarle un triunfo, lo mismo ahora que no puede venir a animarnos”, manifestó.

El delantero señaló que “para la gente que venimos jugando ahora está habiendo rotaciones que sirven para que compañeros puedan reivindicarse y demostrar que también tienen un hueco en el once. Todos hicieron un gran trabajo, todos están bien físicamente y eso hace que el Tenerife mantenga esta línea tan sólida. Ninguno se ha venido abajo”, señaló.

En esas rotaciones, a Sol le tocó en Anduva empezar en el banquillo. “Tuve un rol diferente, de revulsivo para ayudar a mis compañeros. Cuando salí intenté dar el máximo, dar frescura, correr a por todos los balones y aconsejar a los que juegan menos, Manu (Apeh) y Joselu”. Sol tiene un objetivo cada partido y lo mantiene para las jornadas que quedan, “marcar el mayor número de goles posibles, jugar el mayor número de minutos disfrutar y dar asistencias también. Quiero que mis goles valgan puntos”, asegura el futbolista de Alcorcón, cedido por el Dinamo de Kiev hasta el 30 de junio.

El delantero está muy agradecido a la gente de Tenerife, “no me gusta leer las redes sociales, el halago y la crítica debilitan, hay que tomárselo todo con neutralidad, si te va bien no eres Messi y si te va mal, no eres el peor del mundo. Pero mis padres, o gente que me conoce, y también cuando voy por la calle la gente, me dicen que la afición me quiere mucho. Este es un gran club, sabemos lo grande que es y su historia y agradezco que me valoren así... La gente no lo sabe, pero la tensión que tenemos no es la misma. Delante de veinte mil personas no quieres fallar o pase o un control, pero sin gente tu subconsciente te lleva a relajarte un poco más. La gente lo está entendiendo conmigo y me apoya. Estoy muy feliz y agradecido con la afición”, terminó diciendo el goleador.

El mejor promedio es el de Jorge

Fran Sol tiene 8 goles oficialmente, aunque en realidad ha marcado 9. Su papel en el equipo es fundamental, máxime teniendo en cuenta que de los cuatro delanteros centro que tiene el Tenerife, dos no han marcado. Entre Fran Sol y Jorge se reparten nueve goles. Apeh y Joselu están a cero. Pero por promedios realizadores, el mejor entre los arietes lo tiene Jorge Padilla, que marcó un tanto en sus 309 minutos de juego. Sol ha anotado cada 311 minutos. Sin sin ariete, Germán Valera con sus dos tantos ha sido lo mejor del mercado de invierno, ha hecho dos goles, uno cada 171 minutos. Shashoua lleva tres (uno cada 331 minutos), los mismos que Bermejo, que hace gol cada 376 minutos. Datos muy elocuentes.