Luis Miguel Ramis, que fue expulsado durante el intermedio, estaba muy molesto y empezó su comparecencia centrado en el gol anulado. “No tengo nada que decir, ¿qué quieres que diga? La repetición es muy clara, pita falta, no tengo otra interpretación. No deja seguir la jugada a ver qué pasa y tiene la herramienta del VAR. Chocan dos jugadores de ellos ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pita falta y enseña dos amarillas, no soy capaz de explicarlo”.

Cuando le preguntan sobre la decisión del colegiado de dar balón a tierra, de no señalar ninguna falta, Ramis se extiende. “Primero se ve que pita falta porque señala con el brazo. Luego da balón a tierra porque entiendo que cree que hay un golpe peligroso, pero es que no se puede parar esa acción. Por ejemplo, en la segunda parte ha habido una obstrucción a Germán (Valera), que se ha quedado en el suelo y no lo ha parado, y podía también tener algo”. Respecto a su expulsión relató que “le dije al cuarto árbitro muy mal en esa acción. Vino Víctor (el delegado) cuando estaba dando la charla y me dijo que estaba expulsado, y no lo entiendo. No estaba pasando nada, estábamos tranquilos. He ido a hablar con él y le he dicho que yo era el que más calmado estaba, y eso puede dejarme dos partidos fuera del banquillo por sanción, con lo que trabajamos, pero está montado así y no podemos hacer nada”, señaló.

Ramis se centró luego en el partido, para asegurar que no se da por contento con el empate. “Nos está faltando energía y chispa en los metros finales. Llegamos bien a tres cuartos de campo, pero no finalizamos. Hemos sumado otro punto, aunque queríamos los tres. Toca recuperarnos bien de cara al domingo, que nos jugamos otros tres”, dijo.

Respecto a la sorpresa en la alineación de Apeh y Joselu, Ramis aportó explicaciones. “Necesitábamos piernas frescas, porque hay jugadores con síntomas de cansancio y eso es peligroso. Apeh y Joselu han estado en la línea del resto de sus compañeros. No estarán satisfechos porque no han encontrado el gol pero han estado al nivel del resto del equipo. El trabajo de base lo tienen como todos y su trabajo es muy bueno”. En ese sentido explicó que, una vez más, no echara mano de Jorge Padilla. “Hemos elegido a otros jugadores y optado por otros perfiles de ataque en los cambios, él trabaja bien, pero elegimos a otros”.

Cuando le preguntaron al entrenador si la pobreza ofensiva del equipo tiene margen de mejora esta misma temporada, reflexionó. “La portería a cero nos da puntos. Es un trabajo de base muy importante y es muy complicado en esta categoría lograrlo. El trabajo es bueno, a nivel defensivo estamos dando buen nivel, pero ofensivamente hay que crecer. El equipo es capaz de hacer goles, pero eso es lo más difícil de todo, les pasa a muchos equipos. Llevamos pocos goles en estos partidos, pero la portería a cero tiene valor. No quiero llevar 50 goles a favor y 60 en contra. Otras veces hemos marcado tres. Trabajo para dejar al Tenerife lo más arriba posible”, dijo.

El técnico fue cuestionado sobre si el equipo fue mejor en la primera parte.“Ellos en la segunda parte no han ido a buscarnos tanto, se iban atrás si circulábamos, y se juntan y defienden bien. No hemos circulado con velocidad ni encontrado el desequilibrio adecuado”, explicó.

Ramis, que avanzó que ante el Castellón, por la quinta amarilla de Pomares, Kakabadze será lateral izquierdo, acabó analizando que se habían medido a un rival incómodo, al que intentó abrir con los cambios que introdujo en la segunda parte. “Ellos son intensos y te buscan arriba, por eso queríamos ser más verticales a lo largo del partido e incorporar jugar entre líneas para buscar ese desequilibrio estando ellos más cansados. Valera y Shashoua han estado activos y Sol también, pero nos ha faltado encontrar un último pase, tener más claridad o una segunda jugada”, terminó diciendo.

“El árbitro hizo un partido muy bueno”

“El Tenerife tiene una plantilla increíble. El equipo que ha puesto es un equipazo y los cambios que hace son increíbles. Venían con muchas bajas pero su plantilla es terrible, cualquiera de sus jugadores sería titular en muchos equipos de la categoría”. Esta fue la valoración de José Alberto, técnico local, sobre el Tenerife. El entrenador dice no haber visto la polémica jugada del gol anulado. “Creo que es típico barullo en el que se arrolla al portero y el árbitro señala primero la falta. La jugada ahí se interrumpe, el resto no vale. Creo que el árbitro ha hecho un partido muy bueno porque los jugadores no le han ayudado, esa es la realidad”, señaló, antes de valorar que “ha sido un partido muy parejo, y cuando no puedes ganar hay que sumar, no queda otra. Hemos acabado a un ritmo muy alto contra un equipo que te exige mucho. No hemos dado para más”, terminó.