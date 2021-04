Carlos Ruiz, como más tarde Valentín Vada, centraron su presencia ante los micrófonos en la lamentación por las imágenes del dolor de Zarfino y con el deseo de que la lesión del uruguayo no fuera tan grave, algo que conocerían más tarde. El central andaluz empezó diciendo que “cuando hay indicios de que un compañero ha podido sufrir una lesión nos da mucha pena a todos porque al final es un miembro más de la familia, estamos conviviendo todos los días y se hace duro ver cómo sufre un compañero. Ojalá se recupere lo antes posible con la ayuda de todos, porque es una pieza muy importante para nosotros. Le mandamos fuerza de parte de todos los que formamos el Tenerife”. A Carlos le llamó la atención la escena posterior a la lesión. “Estaba gritando de manera desoladora y viniendo de Gio, que no se queja de nada, que siempre está apretando, nos ha sorprendido y nos ha hecho temernos lo peor”, señaló.

Respecto al partido, Ruiz valoró la conducta del equipo. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque todos los equipos nos jugamos algo y todos aprietan en estas última jornadas. Hemos hecho un partido serio que por momentos en la primera parte podríamos haber llevado a nuestro terreno, hemos desbordado mucho con los jugadores que teníamos por dentro y aunque nos ha faltado algo de profundidad aún así hemos generado ocasiones de gol. Ellos han salido bien, nos ha costado tapar sus inicios de juego pero los hemos contenido hemos defendido bien y hemos mantenido la portería a cero, que es algo importante para nosotros y que nos ha hecho crecer desde que estábamos en posiciones de descenso. Sabíamos que dejando la portería a cero íbamos a crecer y esta vez lo hemos vuelto a hacer”, dijo.

Carlos lamenta la mala racha que está teniendo el equipo con las lesiones. “Estos últimos días estamos teniendo muchas bajas e inconvenientes que son piedras en el camino, pero hemos demostrado que este grupo se sabe sobreponer en los momentos difíciles y el miércoles iremos con una fuerza extra por Zarfino y por nuestra gente que se merece una victoria fuera de casa”, terminó.

“Nos ha faltado ese último toque”

“Estamos con Zarfino. Él sabe que en los momentos más complicados el equipo va a estar a su lado como con cualquier jugador si pasa esto. No me gusta ver a alguien sufrir tanto y por eso me aparté un poco”, dijo Vada, quien valoró la dificultad del choque. “Sabíamos que iba a ser un complicado viendo la situación de ellos, pero creo que hemos respondido bien. Han tenido pocas ocasiones, nosotros también. Nos ha faltado ese último toque que al final es lo que cuenta en el fútbol. El equipo ha respondido, ha dado el 100% y es un punto que vamos a mirar como bueno”. Vada aseguró que “la lucha no se negocia, es lo que tiene este equipo. Desde el minuto uno nos dejamos la piel en el campo, queríamos ganar este partido y creo que hemos tenido ocasiones en el primer tiempo. Vamos a pelear en los siguientes partidos por Zarfino y por todo el equipo”, terminó.