Luis Miguel Ramis mantiene su talante abierto, tolerante y locuaz. El entrenador del Tenerife, con una propuesta futbolística controvertida, acepta y encaja con naturalidad la contestación que recibe del entorno que, sin embargo, parece haber hecho mella en varios de sus futbolistas. “Cuando perteneces a un club importante, debes estar preparado para la exigencia y la crítica, compartas más o menos esa visión, siempre que se haga desde el respeto. Va también con la personalidad de cada uno, así como la veteranía para saber a lo que te expones y como se desarrolla esto. Esto es un club importante donde se exige, así que el halago o la crítica vienen intrínsecos. A algunos les afectará más y a otros menos, pero si uno tiene claro lo que quiere, no debe afectarte. Todos podemos opinar porque nos enriquece o distrae, siempre que tengas claro cuál es tu camino. Ni en el halago, ni en la crítica. A veces, pierdes y toca agazaparse. A veces toca ver, oír y callar para aguantar el chaparrón. Unos lo encajarán mejor y otros peor, pero mi labor es que no se despisten y miren hacia adelante” dijo el técnico ayer cuando fue cuestionado por las quejas de sus jugadores respecto a la críticas.

El tarraconense no cree que el Tenerife juegue peor contra los de abajo. “Contra los de arriba nos hemos comportado mejor porque hemos sumado puntos, pero también ganamos en Castellón o Albacete. Ha sido nuestro debe a domicilio, aunque hemos estado cerca, tenemos mimbres para comportarnos igual en casa que fuera. Si no lo conseguimos, es culpa mía porque el mensaje no cala. Queremos empezar a ver esa versión contra el Cartagena”, señaló.

Las dos versiones.

Respecto al estilo de juego, Ramis no cree que haya habido un cambio en la segunda parte ante el Sporting. “No fue muy diferente. Lo que cambia es que marcamos y lo pareció. En lo táctico, sí es verdad que modificamos en el descanso, buscamos que el rival no nos llevara a esa zona de repliegue. Fue clave ese cambio a nivel defensivo, pues nos desquitamos de lo que el Sporting exigía. La segunda parte nos hizo crecer, recuperando en zonas intermedias y gestionando con mayor frescura el ataque. Intentaremos ser sólidos, fuertes y peleando. Habrá que buscar verticalidad e intentar tener variedad durante los partidos”, analizó.

Cuando surgió la comparación entre el partido de Las Gaunas (ante el Logroñés) y el de mañana, Ramis evitó relacionar la influencia de que estos dos rivales se estén jugando la categoría. “No creo que influyera que se jugaba mucho el Logroñés, pues el Sporting también se jugaba el playoff y respondimos diferente. Nos encontramos en una etapa donde raramente alguno no se juegue nada. Todos optan por algo. Debemos acercarnos a la versión que dimos con el Sporting y no a la del Logroñés si queremos tener éxito en el partido”, valoró.

Viene una semana de tres partidos, que puede ayudar a definir los objetivos. “Las 42 jornadas son clave, pero esta semana nos puede ayudar a coger impulso para ir hacia arriba”, señaló antes de reconocer que habrá rotaciones. “Tengo en cuenta los rendimientos inmediatos y semanales, así como los obstáculos, tales como las molestias. Son tres partidos en una semana. La participación de todos será importante”, y en tal sentido no se paró a lamentar que empieza sin Aitor. “No es un quebradero de cabeza, porque sabía que iban a llegar este tipo de obstáculos. Teníamos 8 apercibidos, ahora hay menos, pero se seguirán produciendo este tipo de molestias. Siempre es nuestra intención aprovechar los recursos de esta plantilla”, dijo Ramis, que ve clave para ganar en Cartagena igualar su intensidad. “Más que lo técnico-táctico, prima lo emocional. A nivel ofensivo, cuenta con enormes recursos y te exigen muchísimo, por lo que debemos responder a ese ímpetu con una respuesta, los 90 minutos. Tenemos que responder con contundencia, no dando opciones y con mecanismos para explotar al límite nuestros recursos. No debemos desaprovechar oportunidades porque nos jugamos mucho. Nuestra afición quiere ver partidos buenos, y el equipo necesita dar ese impulso fuera de casa para eliminar el debe de ganar a domicilio”, analizó.

El futuro, en segundo plano.

Es uno de los asuntos recurrentes. Su renovación, que ya EL DÍA avanzó para las próximas fechas. “No tengo fechas límite. Tenemos tiempo para decidir en cualquier circunstancia. No hemos tenido conversaciones. Tener o no contrato más allá de junio no cambiaría mi implicación. Estamos al 150%. Antepongo el colectivo y el bienestar del club, luchando por hacer las cosas bien y sacar puntos para sacar adelante dicha situación. Podríamos haberlo hecho mejor, también peor. Nos dejamos la vida para que todos los jugadores sigan motivados. Eso exige responsabilidad e implicación máximas, más allá de las responsabilidades individuales”, dijo.

Luis Carrión: “Vamos a ganar”

El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, considera que el paso de mañana es vital. “Tenemos que ganar y vamos a ganar. Los tres puntos son vitales para nosotros, porque nos podrían sacar de ahí abajo. Vamos a pelear a muerte. El Tenerife es un equipo sólido, un buen bloque, será un partido complicado, pero tenemos muchas ganas”. Con Gallar de vuelta, aunque quizás no juegue, y Elady con problemas, el técnico busca alternativas. “Las bajas siempre condicionan pero tenemos opciones para sacar un buen once, tengo un buen equipo, capaz de ganarle al Tenerife”. Carrión señala que ha sido “una buena semana de trabajo, con la gente enchufada y con ganas de que llegue el domingo para conseguir una victoria contra el Tenerife que sería muy importante para nosotros.