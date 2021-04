No hay dudas en el CD Tenerife: Luis Miguel Ramis debe ser el entrenador de la próxima temporada. Satisfecho con su trabajo, Juan Carlos Cordero iniciará próximamente las conversaciones para renovar al técnico tarraconense y comenzar a planificar el ejercicio 21/22 con todas las garantías. Lo que suceda de aquí a final de temporada no será, por tanto, determinante de cara a una decisión ya tomada.

Solo un hipotético desencuentro, improbable a estas alturas, daría al traste con las intenciones del club de mantener a su entrenador. Una palabra ronda, desde hace tiempo, la cabeza de los dirigentes blanquiazules: estabilidad. Después de tres directores deportivos y siete entrenadores en tres años, la apuesta pasa por mantener los objetivos ambiciosos sin buscar una revolución cada pocos meses en puestos clave.

Ni los resultados más recientes, antes de la victoria contra el Sporting de Gijón, ni el juego del equipo han supuesto una merma en la confianza depositada en el actual inquilino del banquillo blanquiazul, de quien convence tanto su manejo del grupo como su capacidad para revitalizar a un equipo hundido y sin timón cuando aterrizó en la Isla allá por el mes de noviembre. Es más, se valora su versatilidad para adaptarse a un modelo de fútbol que, sin ser su preferido, es el que mejores prestaciones puede ofrecer en este Tenerife.

“¿Cómo no me va a gustar seguir en la Isla, en esta ciudad? Es especial para mí por muchas razones. El presidente me ha dicho que está contento con nuestro trabajo. Hablo a menudo con él”, había dicho Ramis a principios de marzo. Avaló esas declaraciones Miguel Concepción en la semana previa al derbi: “Hay predisposición por las dos partes”. Es más, se animaba incluso a encontrar aristas positivas al acuerdo como que “con el tiempo que lleva nos daría un proyecto con cimientos, sin tener que partir de cero”.

Desde ese punto de partida, bastaba encontrar el momento. Y está próximo. La intención de Cordero es esperar a que el conjunto blanquiazul se aproxime a los 50 puntos, cantidad estimada para garantizar la permanencia en la Liga Smartbank, antes de abrir el melón de la renovación. Con 44 puntos después de la victoria del pasado viernes, esta circunstancia podría darse ya a partir de la próxima semana. En ella, el Tenerife afronta tres encuentros: la doble visita a Cartagena y Miranda de Ebro y el choque en el Heliodoro con el Castellón. Si todo va bien, no habría que esperar más.

Otra cosa es el anuncio del acuerdo, para el que no hay fecha definida. Tampoco las interioridades del nuevo contrato, aunque Ramis dio alguna pista sobre sus exigencias en las primeras ocasiones en que fue cuestionado por su continuidad. “Hay aspectos que debemos valorar. Vengo con tres personas, que tienen familia, y siempre hemos consensuado cada paso que hemos dado en nuestra carrera”, deslizó en su momento. Se refería a una mejora contractual en las condiciones de sus ayudantes: Josema Gil (segundo entrenador), Miguel Ángel Fernández (preparador físico) e Iván Madroño (analista).

No será el único extremo tratado durante las negociaciones, en las que el proyecto deportivo también tendrá una importancia capital. No obstante, los contactos en este sentido son frecuentes entre el director deportivo y el preparador tarraconense. Se entienden y no resultará tan difícil encontrar un rumbo común en este apartado. Eso sí, Cordero deberá aportar luz sobre la situación prevista para el próximo ejercicio en función del tope salarial que prevé manejar la entidad insular.

En este mes de abril, como ya es norma habitual, los clubes envían a LaLiga sus previsiones y se sientan las bases del próximo curso. Luego se van estableciendo matices en lugar de variables que se dan con posterioridad como la clasificación (15% de los derechos televisivos se reparten por puestos), los traspasos o el ticketing (entradas y abonos), que dependerá de la situación pandémica y del aforo que se permita en los estadios a partir de agosto. Será un punto de partida para evaluar las posibilidades en la 21/22.