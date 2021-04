Javi Alonso dio un paso al frente el viernes. Fue el mejor sobre el campo y consiguió acaparar los elogios de sus propios compañeros tras su actuación más equilibrada, incluso adornada con una acción brillante que pudo haber acabado en gol de Bermejo. Al final del encuentro, su compañero Fran Sol admitió que Javi había sido “el mejor del partido. El chaval ha dado un paso adelante, más cuando venía sin jugar desde hace un tiempo. Dio un paso adelante en lo personal y me alegro mucho por él”. No puede haber un premio mayor que este reconocimiento de uno de los líderes del vestuario, estrella indiscutible del equipo.

Javi Alonso, que le ha dado la vuelta a su situación en el equipo, reconoce que se sintió a gusto en el campo, haciendo pareja con Aitor Sanz. “Estoy contento por aportar a favor del equipo, siguiendo en esta línea. Me he sentido cómodo. Siempre busco aportar desde donde sea. Estoy feliz y agradecido porque, desde que llegué, todo han sido buenos consejos y armonía. No puedo estar más alegre porque me encuentro donde quiero. Estoy agradecido a mis compañeros y cuerpo técnico”, señala el canterano, que arrastras la advertencia de sanción por sus cuatro tarjetas amarillas.

La jugada del partido fue su regate, la denominada croqueta que le sirvió para marcharse hacia el área y dejarla en bandeja a Álex Bermejo. “Me decía Bermejo que quizás se la había dado un pelín fuerte. No sé, al final le dio mal, pero ojalá hubiese entrado porque era una jugada bastante bonita”. Hay un antes y un después de este encuentro para Alonso en la rotación del Tenerife.