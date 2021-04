Fran Sol celebró el gol al Sporting con una rabia especial, aunque él es siempre efusivo en sus gestos de alegría. Este es el segundo tanto que tiene un valor de tres puntos esta temporada, al menos en la contabilidad oficial. Hay un tercero, al Real Zaragoza, que fue registrado como autogol del portero Cristian Álvarez, aunque la ejecución de aquel remate es del madrileño. La otra victoria blanquiazul fraguada con un solitario tanto del madrileño fue en Vallecas, con su remate de primeras a la salida de un córner. Pero esta vez, frente a los asturianos, el acierto resultó liberador. “El gol sirve para sumar de tres y resarcirme de la jornada anterior. Mis compañeros me dieron muchísimo ánimo, diciéndome que no era mi culpa (el error en Las Gaunas que dio origen al tanto del Logroñés), pero sé que podría haberlo hecho mejor”, dijo el de Alcorcón, que entró al campo el viernes con ese peso en la cabeza. “Eso es pasado, he marcado y me siento contento y orgulloso por el trabajo”, señaló aliviado.

El ariete, que ha caído muy bien en el vestuario por su compromiso, admitió que todos le han ayudado. “Ha habido palabras de mucho orgullo de aquellos que lo pasan mal y quieren mucho al Tenerife. Los Aitor (Sanz), Dani (Hernández) y Carlos (Ruiz) están bastante contentos. Han recalcado la importancia de este partido a los que somos nuevos. Era vital ganar para jugar los nueve encuentros restantes con mayor soltura”, dijo.

Sol tiene ocho goles contabilizados y si se exceptúa el cabezazo ante el equipo maño, el del viernes es el primero que hace con la cabeza, una de sus especialidades en toda su carrera. Un delantero con estrella que, con cada uno de sus aciertos, ha contribuido a resultados positivos del equipo. El Tenerife no ha perdido cuando él ha visto portería. De hecho, la única vez que no ganó fue ante el Lugo, en el partido que acabó 1-1 en el Heliodoro con un tanto suyo.

El madrileño puso en valor la trascendencia del triunfo del viernes, en el partido más completo del equipo en la etapa de Ramis en el banquillo. “Era tremendamente necesaria. Veníamos de una racha de varios partidos sin ganar. Lo necesitábamos como el comer para recuperar la confianza perdida. En todas las temporadas, existen buenos y malos momentos. Nuestro bajón ha sido de dos empates y una derrota, por lo que hemos minimizado los daños que pudieran ocasionarnos esos pocos puntos. Volver a la senda positivo es un premio”. El nivel de juego alegra a futbolistas que se alimentan de ello. “En la segunda parte, fuimos capaces de dar un paso adelante. Nos sentimos físicamente bien, con jugadores como Javi Alonso o Sam Shashoua que han hecho un trabajo espectacular”, valoró.

Fran Sol puede superar en los nueve partidos que le quedan al equipo, la cifra goleadora de los pichichis de las últimas temporadas en las filas blanquiazules, entre los que destacan los 16 tantos de Ayoze Pérez, los 14 de Nano o los 10 de Choco Lozano.