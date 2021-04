Luis Miguel Ramis sabe que los pecados del Nuevo Las Gaunas no pueden volver a repetirse esta noche si quiere que su CD Tenerife tenga opciones ante un candidato al ascenso como el Sporting de Gijón. El del Logroñés “no fue un partido bueno, sí una primera parte con más control porque el rival no nos inquietó demasiado. Pero la segunda parte no fuimos nosotros. No nos identificamos con lo que hicimos, con lo que entrenamos, con lo que queremos buscar”. Es más, le duele más que perder los tres puntos “que no fuéramos reconocibles”.

De ahí que su objetivo principal para hoy sea “volver a la senda que queremos”. El técnico blanquiazul sostiene que tiene “muy claro, con estos jugadores, el camino”. Esa reflexión la repitió varias veces durante su comparecencia, queriendo distanciarse del modelo actual de juego como el que implantaría en otras circunstancias y con una plantilla distinta. “Yo he estado diez años como entrenador en la cantera del Real Madrid. Ahí se fomenta el fútbol ofensivo”, recordó aunque aclarando que “conforme vas creciendo en competitividad” es necesario dar importancia a otras cosas. “He tenido la suerte de ir creciendo desde cadetes hasta el Real Madrid Castilla. En Segunda B ganamos la liga defendiendo bien”, recordó.

Ramis insistió en que no es “dudoso de querer fomentar el fútbol ofensivo”, pero que eso depende de “tener mecanismos para hacer daño al rival con balón”. En el Tenerife ha intentado “fomentarlo, pero sé las características y el contexto del equipo. En una situación clasificatoria difícil te refugias más en ser rocoso, estar junto, ser contundente y en no ser largo”, argumentó no sin admitir que ha logrado que el CD Tenerife mejore “mucho más en el aspecto defensivo que en el ofensivo”.

Para sustentar esa afirmación, aprovechó la comparación con el rival de hoy, que “está en playoff por méritos propios, con pocos goles encajados y una buena estructura defensiva. Pero además su delantero (Uros Djurdjevic) está siendo muy eficaz este año porque el equipo tiene buenos mecanismos ofensivos para encontrarle situaciones favorables”.

Incluso, comparó números en el apartado defensivo, la base de su forma de entender el juego blanquiazul. “Son seis goles menos que nosotros, que también hemos crecido en eso y es lo que nos ha otorgado el poder de estar donde estamos, porque entendíamos que, con las características del equipo y de estos jugadores y en el contexto de la temporada, era lo mejor”.

Sabe el preparador tarraconense que se enfrentarán a un adversario que “emocionalmente tiene la ilusión de seguir en esas posiciones y que está en buena dinámica”. Por eso, ha pedido a los suyos “más intensidad y ritmo” del que tuvieron en Las Gaunas. Porque no fue, a su juicio, un problema de actitud, sino de “ritmo”.

En cuanto a su figura, Ramis se siente discutido “desde la primera semana, pero porque hay opiniones para todos”. No le preocupa, por tanto, que ahora se discuta más al Tenerife. Es “consciente de que hace dos semanas estábamos más cerca de arriba que de abajo y ahora estamos más cerca de abajo que de arriba”. Tampoco le preocupa su renovación, sobre la que “no hay novedades”.

Gallego: “El Tenerife es un rival potente”

El entrenador del Sporting, David Gallego, se mostró satisfecho de la reacción de la plantilla tras la derrota de la pasada jornada ante el Mirandés porque “entrenó francamente bien” y además recuperó a Pablo Pérez. El técnico no piensa en el derbi asturiano de la siguiente jornada porque “el equipo sabe por qué vía va y no se va a salir del carril por lo que pueda venir de fuera”. Además, pidió “ser realistas y ver la dificultad que supone lograr cada punto” cuando le preguntaron por el ascenso directo. Sobre el Tenerife, dijo que es “el que más y mejor centra, no encaja en transiciones y es al que menos le tiran de la Liga” para explicar su consideración de “rival potente”.