Visiblemente molesto, incómodo por algunas preguntas, Luis Miguel Ramis no buscó excusas, pero llevó la autocrítica solo al apartado defensivo para explicar la derrota ante el Logroñés. Eso sí, huyó de personalizar porque “la culpa, a nadie; porque fallamos todos”. A su juicio, el Tenerife no fue “solvente en el error”, algo que considera “muy importante en este tramo de la temporada porque nos cuesta puntos”.

“A las alturas en las que estamos nos estamos todos jugando cosas. En el 80-90 por ciento de los partidos hay pocas situaciones de gol. El otro día generamos y no fuimos eficaces, el que se equivoca lo paga. Hoy (por ayer) hemos cometido algún fallo y ellos no, los partidos van a ser así. Si te equivocas lo pagas, como en Zaragoza y Leganés”, continuó con su discurso el entrenador del Tenerife, que lamentó la reiteración de este tipo de circunstancias. “Cuando no es una cosa es otra, cometemos un error y habrá que reflexionar porque empieza a no ser casualidad”, insistió con preocupación.

Sin embargo, no consideró el preparador tarraconense que el de Logroño haya sido el peor partido de la temporada. “No ha sido de los más flojos. Hemos tenido buen orden defensivo, no nos han generado apenas nada, aunque es verdad que nosotros tampoco”, argumentó aceptando que el rival “casi no ha cometido errores y los que han cometido no los aprovechamos”. Para Ramis, no ha sido el más flojo, “pero tampoco el más brillante”.

En el análisis del juego, vio el problema en que su equipo “no fue clarividente” ni fue capaz “de encontrar espacios”. En este sentido, censuró la falta de finalización de ataques porque “con dos jugadores arriba, como Fran Sol y Gio Zarfino, tenemos que llegar más a los puntos de remate”.

Queda margen de mejora para el futuro si los insulares quieren evitar complicaciones. “Nunca echo la culpa a nadie, el jugador ya lo sabe. Pero los errores son de todos. Son solucionables porque el trabajo defensivo fue bueno, no nos generaron nada. A nivel colectivo trabajamos muy bien y a nivel individual fallamos poco, pero nos condena. Y no somos eficaces en ataque, no encontramos situaciones de gol”, valoró.

En el apartado individual volvió a defender a Nono, del que dijo que había hecho “una gran primera parte con y sin balón”, aunque concedió que “no tanto en la segunda. Estaba cansado y por eso lo hemos cambiado. Ha dado continuidad al balón, ha generado peligro por fuera y ha defendido su espacio”. Incluso, se quejó porque “parece que a Nono hay que pedirle el doble que a los demás, hay veces que las cosas salen mejor y otras peor”. En su intención de sacar la cara por el futbolista pacense, el entrenador del Tenerife recuperó siempre la versión colectiva para indicar que trabaja “con todos para que el que pueda dar algo más lo dé”.

Por último, se refirió a las posibilidades de su equipo de alcanzar el playoff de forma algo más comedida que en las últimas semanas. “Puedo asegurar que me preocupa el siguiente partido y que no voy más allá”, dijo descartando que hubiera cambiado su discurso. “Quedando lo que queda no te puedes dormir porque te metes en problemas”, advirtió sobre las últimas diez jornadas de Liga. El propio técnico había puesto esta fecha para conocer las aspiraciones de su equipo. La permanencia no está garantizada aún.

“Se nos había olvidado lo que era ganar”

Sergio Rodríguez, entrenador de la UD Logroñés, estaba feliz porque su equipo había demostrado que estaba “vivo” con su victoria en “un partido difícil porque el Tenerife es muy buen equipo”. El técnico recordó que deben “jugar cada partido como si fuera el último” para conseguir la permanencia en la Liga Smartbank. “Se nos había olvidado lo que era ganar, pero la palabra no es alivio”, manifestó sobre lo que sentía después de sumar los tres puntos ante el conjunto blanquiazul. No obstante, advirtió que queda mucho por hacer porque “los números están ahí y la dinámica de resultados no está siendo buena en la segunda vuelta”. De ahí que sus jugadores necesitaran “esta victoria” para recuperar confianza, un resultado que han “merecido antes” por el trabajo que han venido desarrollando en las últimas semanas.“Nosotros sabemos que la competición va a ser muy dura”, reiteró sobre lo que queda por delante. Pero pidió agarrarse a “lo de hoy” (en alusión al triunfo sobre el Tenerife) porque “nos tiene que ayudar a seguir creciendo y confiando”.