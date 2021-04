Luis Miguel Ramis aseguró ayer que para alcanzar “algo más” que la permanencia, hay que “fallar lo menos posible”. El técnico cree que ese objetivo es posible si el equipo hace una buena racha. “Lo tenemos muy claro, el camino de estos cuatro meses hay que repetirlo, es el que nos ha hecho escalar. A partir de ahora, que vamos a llegar a las 10 últimas jornadas, el que logre enlazar resultados tendrá posibilidades, si está bien posicionado. Nosotros estamos ahí y si conseguimos una buena racha ¿por qué no? Es muy difícil, pero vamos a intentarlo”, aseguró.

Ramis enlazó una respuesta sobre la conducta del equipo fuera de casa, para exponer las aspiraciones que manejan. “Queremos expresarnos con la confianza y la contundencia que lo hacemos en casa. No preparamos diferente los partidos fuera. Intentamos ir a ganar con nuestras armas. Este un momento muy importante. Los puntos con el Logroñés casi certificarían, aunque no matemáticamente, mantener la categoría. Hace tres meses esto era bastante importante. Hemos dado un paso adelante y ahora podemos hablar de otras cosas, que van a ser muy difíciles, porque nos obligan a no fallar y a que algunos fallen, ese es el déficit que tenemos, pero creemos que puede suceder y mientras haya posibilidades lo vamos a intentar, pero no olvidemos que 3 puntos en Logroño nos certifican la permanencia”, insistió.

Sobre la situación de su rival, que ha ganado uno de sus 19 últimos partidos, no se fía. “Este dato solo me dice que no están en una buena dinámica, ya quisieran tener nuestros puntos, pero eso no quita para que encaren el partido con una exigencia y una tensión altísimas. El dato no nos va a ayudar... ni a perjudicar. Ellos se juegan mucho y nosotros también”, señaló el técnico, que sigue viendo bien al equipo tras el derbi. “El grupo está bien, pero quedó algo cojo, y tenemos la oportunidad de hacer bueno el punto sumando tres ahora. Un punto siempre es bueno si sumas la siguiente semana”, valoró. Ramis tiene más margen sin el partido de Miranda, pero sabe que las apreturas volverán. “No jugar el partido con el CD Mirandés varía algo nuestra idea de reparto de carga de minutos. No es lo mismo jugar dos partidos en 5 días que hacerlo con uno entre medio. Todos van a ser muy importantes. El del miércoles lo jugaremos entre semana y nos pasará lo mismo”, y se mostró de acuerdo en la influencia de jugar con la tensión que lo hará el Logroñés. “Influye, el máximo exponente de la confianza son los resultados, si juegas muy mal y ganas, la semana no es lo mismo. Al revés, igual. Buscamos resultados, se buscan desde la primera jornada, aunque ahora generan más tensión porque llegamos a la parte decisiva. Hace tres meses estábamos en otra situación, y sé que eso no genera tranquilidad, solo se sale con trabajo” añadió.