La visita del Tenerife a Las Gaunas puede considerarse el primer acto de la fase decisiva de la temporada. LaLiga entra en sus diez últimas jornadas, -al Tenerife le falta una más-, la determinante en busca de cualquier objetivo. Dijo ayer Ramis, no sin razón, que para dar el paso final hay que conjugar una buena racha a partir de una situación que lo haga posible. El Tenerife está en situación de intentarlo. A ocho puntos del sexto clasificado y con el golaverage a favor respecto a un irregular Rayo, que es el ocupante de esa última posición de playoff, la única abierta.

No sobra tiempo. Un triunfo mañana en Logroño es de obligado cumplimiento para los de Ramis, que necesitan una buena versión, como la que mostraron en Málaga, pero mejor rematada en las áreas. En el ‘nuevo’ Las Gaunas, donde no ha jugado nunca el Tenerife (fue construido en 1998), le espera un rival que no gana como local desde el 2 de enero (2-1) al Mirandés, su único triunfo en los últimos 19 partidos. El conjunto de Sergio Rodríguez, que ya dejó tocado el proyecto de Fran Fernández cuando venció 0-1 en el Heliodoro, ha experimentado una leve mejoría en las últimas jornadas, con empates ante Zaragoza y Ponferradina, pero tiene el agua al cuello. Pasó de ser el equipo revelación a protagonizar una caída libre en este 2021.

El Tenerife llega entero, tratando de volver a transmitir las misma sensaciones de antes del derbi, y con la obligación de improvisar una línea defensiva. No están los dos centrales de la pasada jornada, por las sanciones a Sipcic y Carlos Ruiz, pero Ramis no hace de eso un problema.

“No tengo ningún quebradero de cabeza. Confío al máximo en todos los jugadores. Entre Alberto, Bruno (Wilson), Sergio (González), Pomares y Alex (Muñoz) saldrán los dos centrales, tengo donde elegir”, dijo ayer el técnico, que también cuenta con Kakabadze, que viene de jugar con Georgia ante Grecia en el grupo de clasificación para el Mundial.La alineación de mañana sería otra si el equipo hubiese podido jugar el pasado miércoles en Miranda, pero el hecho de disponer de la semana despejada invita a pensar que Ramis tirará de gran parte de los que jugaron ante Las Palmas. En las filas riojanas aparece como amenaza el extinerfeñista Iñaki Sáenz, líder absoluto de su equipo y autor, sin ir más lejos, de los dos goles del empate en Ponferrada, aunque el máximo realizador es el mediocentro Andy. Mención aparte merece la presencia de Nano Mesa como delantero. El tinerfeño solo ha marcado un gol, en Albacete. En Las Gaunas no se ha estrenado.

Nano Mesa: “Es un partido complicado para mi”

Nano Mesa tiene ganas de reencontrarse con el Tenerife. “Sí. Es el equipo que me hizo cumplir mi sueño de poder dar el salto a Primera División. Es de los mejores clubes que hay, le tengo mucho aprecio. Siempre estaré agradecido al Tenerife y a su afición. Siempre me han tratado bien aunque haya algunos que no lo puedan entender yo no hablaré ni una mala palabra del Tenerife”, dice Nano en una entrevista concedida a Deporpress. El goleador avisa de que lo dará todo mañana. “Al final es un partido complicado para mí, soy chicharrero hasta la muerte y es jodido pero voy a defender el escudo del Logroñés y si tengo que meter gol lo meteré pero no lo celebraré”.