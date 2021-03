Se marchó Valentín Vada del derbi de este domingo con una sensación “algo amarga” ya que pase a haberse estrenado en liga como blanquiazul, “el equipo no pudo lograr la victoria”. Se lamentó el argentino de que los suyos no tuvieron la misma ambición tras el 1-0. “Creo que a partir del gol en la cabeza intentamos cuidar el resultado, sabiendo que ellos tenían jugadores de mucha calidad arriba y que deseaban tener el balón, por lo que a nosotros nos tocaba trabajar”, comentó el jugador tinerfeñista, que se lamentaba por el 1-1. “Es una lástima que nos metieran ese gol acabando el primer tiempo, sobre todo porque tuvimos oportunidades, en especial a balón parado, para meter el segundo. Pero esto es fútbol, Sergio metió un golazo y el 1-1 al final es hasta lógico porque no hubo ocasiones”, argumentó el sudamericano en los micrófonos de Movistar nada más concluir el derbi.

El de Guadalupe considera que el empate sabe a poco en el vestuario del CD Tenerife, ya que “desde el primer minuto se demostró que el equipo salió a ganar y a darlo todo”, por lo que no haber logrado los tres puntos “sabe un poco mal, sobre todo por la gente que nos apoya y por lo que queríamos que los tres puntos se quedaran en casa, pero toca seguir trabajando”. Un sensación de sumar de tres en tres en la que Vada insiste haciendo referencia al siguiente encuentro, aunque “no se sepa todavía si se va a jugar”. “Tenemos un partido el miércoles y debemos irlo a ganar para mirar hacia arriba”, comentó en relación a esa visita programada al Mirandés.

Y es que pese a dejarse dos puntos en el duelo regional, Vada avisa de que “esto es largo y todavía quedan partidos y debemos pensar solo en el siguiente y siendo humildes. Hay que ir a Mirandés a por los tres puntos”. A título particular Vada admitió que el haber marcado le quita un peso de encima “porque cuando uno juega y no marca, se hace duro”. “Pero esto es una cuestión de equipo y el gol me sabe un poco amargo porque no se ganó; tengo que seguir trabajando”.

Por su parte, Carlos Ruiz, calificaba como “una pena” que el CD Tenerife no lograra la victoria, sobre todo por cómo fue el inicio del encuentro. “Nos logramos poner por delante en el marcador y luego, la jugada en la que nos hacen el empate, pese a haberla estado defendiendo bien, quizá nos faltó tener gente en el rechace”, se lamentó el granadino.

En un análisis de lo sucedido en los primeros 45 minutos, el central tinerfeñista consideró que los locales llevaron la voz cantante. “Quizá tuvimos más opciones que ellos, saliendo bien a la contra, llegado con Zarfino con mucho peligro y generando a balón parado”, dijo al respecto, para admitir también que “en la segunda parte Las Palmas ha tenido más dominio balón y han disfrutado de alguna ocasión más” que el Tenerife, si bien no olvidó que tanto “Sam [Shashoua] y Fran [Sol] pudieron marcar”, en sendos disparos. “Nos debemos ir contentos porque ellos no se han llevado los tres puntos y ya van muchos años que logramos que el Heliodoro sea un fortín en los derbis”, añadió en una reflexión de tono positivo.

También habló Ruiz de la disposición mental de los suyos. “En este tipo de partidos lo emocional está más presente que en otros. El equipo era consciente de ello y ha manejado bien esa tensión”, argumentó antes de lamentarse de no haber vivido el derbi con las gradas llenar. “Es una pena que no hayamos podido disfrutar de nuestra gente que tanto nos da y que tanto nos anima. Seguro que con ellos nos hubiéramos llevado los tres puntos. Hay que darle el valor al punto”, concluyó el defensa andaluz.