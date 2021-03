¿Cómo se plantea un derbi tan peculiar, sin público?

Con cierta añoranza y nostalgia porque el derbi tiene un handicap muy importante. Esta vez no va a tener público en la grada y eso condiciona mucho todo lo que rodea a este partido. Sin embargo, el sentimiento siempre es el mismo; los derbis entre el Tenerife y la Unión Deportiva son especiales, por lo tanto lo vivimos con intensidad, pero sin esa pasión y ese calor que le hubiera dado el público.

¿Qué pierde Santa Cruz privándose de la fiesta que rodea estos partidos?

Muchas cosas, desde el punto de vista sentimental por supuesto; desde el punto de vista económico, también. La ciudad en días como este se viste de gala antes y después, en función de como salga el partido. Por lo tanto, a nivel social, económico y deportivo, es una pérdida que no podamos ir al estadio a animar a nuestro equipo.

Esta vez se cambian las medidas especiales de orden público por las restricciones sanitarias.

Sí, las restricciones están ahí, estamos en nivel 3. Hay que cumplirlas desde todo punto de vista y ser responsables. Derbis espero que haya más adelante y que por lo tanto algún día se vuelva a la normalidad. Esa es la esperanza que tenemos, pero ahora hay que observar la normativa al cien por cien.

¿Cómo lo vivirá el alcalde?

Estoy invitado al Palco por el CD Tenerife, estaré por protocolo, con la PCR hecha. Será diferente a otras ocasiones, cuando había público en las gradas, pero iré con las mismas ganas de animar al equipo, con el debido respeto al rival. He tenido la oportunidad de vivir muchos derbis dentro del Heliodoro y también en el estadio Insular, hemos llegado a salir escoltados por la Policía Nacional en el Insular, cuando Javier Pérez era presidente, hace ya unos cuantos años. No es el mismo formato este partido sin el calor del público.

Tiene un pasado como hincha. ¿Todavía se le va un ojo a la grada desde el Palco?

Siempre se me va un ojo a la Grada de Gol. Con 21 o 22 años me iba allí a animar al equipo, y sigo mirando a esa zona desde el Palco. Hay muchos sitios en el Estadio que son identificados como de animación y esa grada Popular es la grada quizá más leal. Volverá a ser como siempre.

¿A qué equipo puede afectarle más la ausencia de público?

Debería de ser al de casa. En cualquier caso, la trayectoria de los dos equipos en esta temporada manifiesta que será un partido a cara de perro y que además será un derbi con goles, porque la trayectoria en este 2021 es goleadora en los dos equipos. Creo que los equipos están acostumbrados ya en este 2021 a jugar sin público y supongo que ese factor no nos afectará tanto.

¿Qué peso puede tener el lastre de 20 años sin que Las Palmas gane en el Heliodoro?

Espero que se mantenga. No gana desde aquel 1-3 con gol del Colorado Lussenhoff. Ojalá se mantenga esta tónica y que ganemos este derbi, porque además sería un gran espaldarazo para el equipo y para la afición.

El Tenerife de ahora es un equipo que juega a contrarrestar y Las Palmas, más de tener el balón ¿parece un guión fácil de escribir?

Bueno, pero como todos los derbis hay que jugarlos, son partidos diferentes, ellos tienen más jugadores de la tierra que nosotros, pero apelo al pundonor que significa jugar para unos colores como los del Tenerife, con los cien años de historia que nos contemplan y supongo que los jugadores lo tendrán en cuenta, aun con esa diversidad de estilos. Los derbis pueden salir de cualquier manera.

¿Al alcalde le gusta este Tenerife que juega más feo y resuelve los partidos al final?

Nuestro objetivo es subir a Primera División, por lo tanto, después de tanto tiempo persiguiendo esa meta soy de los que sacrifica un estilo de juego preciosista por el resultado. Ahora mismo lo que nos interesa es ganar y sumar puntos. En el partido en Málaga pudimos ganar, con remates al palo y ocasiones, pero el resultado es lo que cuenta. Sacrifico el estilo por el resultado, porque necesitamos estar arriba.

¿Le parece posible alcanzar esta temporada la sexta posición y jugar playoff?

Creo que sí, si conseguimos encadenar una serie de resultados, por qué no soñar con que podemos estar arriba, jugar unos playoff y llegar a ascender. Lo que necesitamos son resultados y a lo mejor el derbi es un punto de inflexión para empezar a sumar de tres en tres.

¿A qué jugadores intuye determinantes es el partido de esta noche?

Cualquiera de los que han marcado goles este año. Fran Sol es uno de los que pueden inclinar la balanza.

Hablemos de la trascendencia ¿una victoria ante Las Palmas justifica la temporada?

No, soy de los que piensan que ganarle a la Unión Deportiva nos satisface mucho, eso está por encima a veces de muchas cosas, pero no está por encima de toda la temporada. Al final, lo que nos interesa es enjuiciar la totalidad de la campaña y no un solo partido. El derbi es cosa de un día, sirve para renovarnos la pasión, pero no sustituye lo que debe ser el análisis riguroso de una temporada.

El Tenerife hace de las temporadas dos mitades, una mala y una buena. Ahora estamos en la etapa ascendente con Ramis ¿le gustaría que continuara?

Creo que está conectando bien con los jugadores, me parece que hay que esperar a finalizar la temporada y creo que hay que darle una oportunidad. Lo está haciendo bien.

¿Qué derbi recuerda especialmente?

Aquellos que ganamos, ese que comenté en el antiguo estado Insular, que fue muy complejo, y luego cualquiera de los que hemos ganado en casa.

Va a ser el alcalde del Centenario, ¿que sentimiento le inspira esa representatividad?

Va a ser un orgullo muy grande, es el club de mi vida, es el mi único equipo, no tengo otro en Primera División, por lo tanto es un auténtico honor. Cuando el presidente del club nos dijo que contaba con nosotros nos dio una alegría. Por supuesto que cuenta con el Ayuntamiento. No podemos olvidar que fue el Ayuntamiento el que le concedió al club el honor de que llevara en su escudo el de la ciudad de Santa Cruz, concretamente lo hizo el alcalde García Sanabria. Para nosotros y para mi especialmente es un gran orgullo.

¿Cómo valora la continuidad de Miguel Concepción?

El club es una sociedad anónima, por lo tanto son los accionistas quienes deben determinar quién lo debe presidir. Poco podemos hacer ni debemos hacer los que nos dedicamos a la política, aunque seamos accionistas, como en mi caso. Jamás he cedido mis acciones a nadie precisamente porque siempre he querido desvincular mi responsabilidad política con la que tengo como accionista del club, y que no se llame a malas interpretaciones. Me he llevado muy bien siempre con todos los presidentes y mientras haya uno, como ahora Miguel Concepción, tendrá mi apoyo. Si mañana es otro, lo tendrá de igual manera.

¿Espera ver al Tenerife en Primera División durante su legislatura?

Sería una alegría tan grande que sueño con eso. Que el Tenerife suba a Primera División significaría que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife subiría con el club. En un momento como este, tan duro, con la pandemia, con la tristeza que eso ha generado en mucha gente, ese alegrón sería insustituible por cualquier otra cosa.

Un tópico insalvable, ¿cuál es su resultado para el derbi?

Un 2-0 para el Tenerife.