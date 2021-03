Referente del Carnaval, fijo del Heliodoro, peñista de Boca Chinyero, abonado desde el 86, y solo del Tenerife: “es del único equipo que canto los goles”. Un personaje

¿Cómo analiza el derbi del domingo?

Siempre son partidos trabados, porque con lo que se juegan los dos equipos suelen haber pocas acciones de gol. Suelen estar más pendientes del resultado, porque se juega muy pendiente del resultados, condicionados por lo que piensa cada isla de su equipo. No suelen ser partidos muy abiertos. Ya lo vemos en la ida, que salvo la desgracia del autogol de nuestro portero, no hubo oportunidades para ninguno. Son muy cerrados, porque es el partido más importante de la temporada, tanto para una afición como para la otra.

Tal como juega el Tenerife y con el estilo que tiene Las Palmas, ¿este es un derbi que parece hecho a su medida?

Estamos en una dinámica muy buena, pero ya vimos como nos ganaron en el Heliodoro en el partido de pretemporada. En estos encuentros hay mucha incertidumbre, pero el Tenerife está serio y a los rivales les cuesta marcarnos. Por eso tengo mucha ilusión, a pesar de que no haya público en el Estadio. Además, Las Palmas está dando una de cal y otra de arena. La derrota ante el Girona le puede afectar anímicamente.

Va a ser raro, se echará de menos ese otro derbi que se juega a nivel de calle, entre aficiones.

Sí, eso en los derbis es primordial. Lo que se mueve en la semana, el recibimiento cuando llegan los equipos, la presencia de los aficionados de ellos en San Sebastián, esa salsita que hay de rivalidad. Todo se va a echar mucho de menos, pero ahora toca cuidarnos, ya vendrán tiempos mejores. Esperemos que en la 21/22, ya con las vacunas, los birrias volvamos a recuperar los tiempos grandiosos que vivimos en el Estadio.

¿Cómo lo va a seguir? ¿Se juntan más peñistas?

El problema es que con la actualización de la normativa, la Peña no puede reunirse como habríamos deseado. Los mayores brotes están surgiendo en núcleos familiares o donde hay reuniones de muchas personas. No creo que se reúnan más de tres compañeros. Por lo que tengo entendido hay peñistas que van a ir a recibir al equipo por fuera del Hotel Escuela, no sé si será posible ni si es lo más conveniente.

El público es un gran aliado en partidos como este, pero ¿cree que su ausencia puede liberar un poco al jugador?

Sin público la presión baja. Jugadores como Suso, Alberto, Javi Alonso o Dani Hernández tienen que concienciar a los otros de lo importante que es este partido. Pero es verdad que puede ser hasta beneficioso, porque si las cosas van mal y el público exige, el jugador se pone nervioso. Así estará concentrado, porque tiene que mantener la seriedad defensiva que ha mostrado desde que llegó Luis Miguel Ramis. Ha mejorado muchísimo en defensa y a los rivales les cuesta mucho marcarnos un gol, aunque nosotros también tenemos ese handicap para hacer goles.

¿Comparte la decisión de Ramis de reservar a los veteranos para este encuentro?

Sí, el entrenador sabe que este partido, sin ser decisivo porque aún quedan 36 puntos por jugar, pero hay un antes y un después en los derbis. Se ha guardado una buena carta reservando a jugadores que han jugado más de un partido como este, sin ir más lejos, Carlos Ruiz marcó el gol de la última victoria en un derbi en casa. En ese aspecto, Ramis es hasta un buen psicólogo.

Hablamos del efecto que tienen los triunfos en el derbi. ¿Es posible ganando el domingo llegar al sexto puesto?

Hubiera sido bueno que el Rayo Vallecano no ganara al Alcorcón, estarían a seis puntos y los tendríamos a mano. Ahora son 9 puntos, aunque lo bueno es que el Tenerife les gana el golaverage. Eso es una ventaja, pero hay que contar con otros equipos implicados, el Girona, el Mirandés, la Ponferradina... No depende solo de nosotros, pero si el Tenerife coge una racha de cuatro partidos seguidos nos podemos meter. Ahora sí llega la hora de la verdad. Pienso que como dijo Luis Aragonés, en los 10 últimos partidos se juega todo, pero no estamos descolgados, podemos seguir aspirando. Pero lo primordial es llegar al campamento base, conseguir los 50 puntos, y después soñar es gratis.

¿Qué derbi recuerda con más emoción?

Ese del gol de Carlos Ruiz, por la incertidumbre con la que se vivió, y el del gol de Marioni, en el Insular. Fue un partido genial. Aquel día callamos muchas bocas y los mandamos para Segunda. Esto es así, entre Tenerife y Las Palmas todo lo que sea en perjuicio de ellos es bueno para nosotros.

¿Renovaría a Ramis?

Sí, empezaría la temporada con él. Tuve esperanzas con Fran Fernández por como hacía jugar al Alcorcón. Pero el Tenerife o bien se le hizo grande o hubo otras circunstancias que han salido a relucir. Pero el Tenerife con Ramis me gusta mucho, es un equipo serio, se le ve otra cosa, con sus errores y sus virtudes. Hay partidos, como el del Alcorcón en el que ellos merecieron más y ganamos con dos jugadas aisladas, pero eso es la Segunda División. ¿Qué juego hacía el Cádiz? Se metía atrás y aprovechaba su oportunidad para salir en contraataque.

¿Si pudiera quitar a un jugador de Las Palmas a quién sería?

Araujo, es un buen delantero. Le tengo un poco de miedo.

¿Ganar este partido salva la temporada?

Anímicamente es una victoria que queda. Siempre podemos decir que les ganamos. Pero no creo que salve toda la temporada un triunfo en el derbi. Mientras haya posibilidad de llegar a los 50 puntos, después hay que luchar hasta el último momento por llegar al objetivo, que no pase como con Baraja, que no se tire la toalla como entonces. Creo que Ramis no le permitiría. Posibilidades hay, quedan 36 puntos por jugar. Con el golaverage a favor con el Rayo, si coges una racha de cuatro victoria, puedes llegar a falta de cuatro partidos a dos puntos y les metes el miedo en el cuerpo.