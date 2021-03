Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se sacudió de un plumazo el cartel de favorito en el derbi canario para entregárselo al CD Tenerife cual caramelo envenenado. “Ellos tienen una gran plantilla y su estado de forma ahora mismo es mejor que el nuestro”, empezó diciendo en la Cadena Cope. A su juicio, “ese estado de forma será importante el domingo”. Por eso, aseguró que para que se dé una victoria amarilla “se nos tiene que dar el día y que el Tenerife no lo tenga, es la única manera de ganar en el Helidoro”.

Ni siquiera observa como una ventaja que el coliseo santacrucero vaya a estar vacío porque “aunque no tengan a sus aficionados esto es un derbi y quien mejor lo asimile y más acierto tenga será el vencedor”. Por eso, reiteró que pensaba que “honestamente que Las Palmas está un pelín por debajo del Tenerife”.

El dirigente amarillo no le buscó una explicación tendente a la cábala al hecho de que los suyos lleven 19 años sin ganar en la isla vecina. “Ha pasado porque el Tenerife ha jugado mejor que nosotros. Llevo 16 años como presidente de Las Palmas y cada año decimos que hay que intentar ganar. He ido al Heliodoro con un equipo mejor que el del Tenerife y no logramos ganar. Ese partido es especial y el que mejor lo sepa llevar suele llevarse el gato al agua y hasta ahora el Tenerife lo ha hecho mejor que nosotros en su estadio”, explicó.

La derrota del pasado viernes ante el Girona debe recuperar el hambre de los grancanarios. A juicio del presidente, “lo que pasó el viernes fue bastante grosero. Cuando te pones por delante contra un equipo como el Girona y fallas así en dos goles sales muy cabreado”. Pero esas circunstancias forman parte “del pasado”, por lo que Ramírez invita a “pensar en el derbi” porque “lo que hay que hacer es corregir esos problemas y que no vuelvan a suceder”.

Cuestionado por el potencial en la delantera de Las Palmas, mantuvo el tono de toda la entrevista asegurando que “no está funcionando como todos esperábamos”. En este sentido, deseó que “en las próximas jornadas Jesé Rodríguez logre estar al 100 %, y Araujo y Pejiño también y todos vuelven a las andadas y nos den alegrías”. Al reciente fichaje invernal lo situó “en 60-65% de sus posibilidades”.

El presidente de la UD Las Palmas obvió las quejas arbitrales recientes en su equipo y garantizó que no le preocupa qué colegiado será designado para el derbi del domingo. “Hay errores porque son humanos. Los jugadores fallan penaltis ¿Por qué un árbitro no se puede equivocar?”, dijo.