Luis Miguel Ramis (Tarragona, 25 de julio de 1970) se enfrenta a su primer gran reto como entrenador del CD Tenerife en forma de derbi. Puede dar fe su antecesor, Fran Fernández, de que son partidos que marcan mucho la trayectoria en un banquillo.

¿Cómo vive los días previos a su primer derbi como entrenador del Tenerife?

De momento con tranquilidad. Tratando de preparar bien la semana, de trabajar bien un partido importante para nosotros a estas alturas y, como no, por lo que supone para nuestra gente y el empuje que te puede dar ganar a nuestro rival.

Y le pregunto como entrenador porque ya vivió dos como jugador en aquella Copa del Rey de la temporada 94/95. ¿Cómo los recuerda?

Siempre son especiales, da igual la circunstancia. El colorido que tienen estos partidos, sobre todo cuando están las aficiones en el estadio, es algo que genera mucha ilusión durante la semana, mucha intensidad y motivación. Son semanas largas, de esas que deseas que llegue el partido cuanto antes. Esta vez no podemos tener a las aficiones en el Heliodoro y eso duele.

¿Qué importancia le da a este tipo de partidos?

Son tres puntos numéricamente hablando, pero da confianza ganar y empuja a seguir creyendo. Incluso se puede decir que asienta las bases de trabajo y da en la clasificación la posibilidad de situarnos en un grupo de equipos que están más alejados de la parte de abajo. A partir de ahí, lo afrontamos con tranquilidad y con naturalidad siendo conscientes de lo que supone.

¿Tan importante era contar con Carlos Ruiz y Aitor Sanz?

Era importante disponer del mayor número de jugadores posibles para el partido. Todos vienen trabajando bien y merecen oportunidades. Además, llega una carga de partidos importantes porque el calendario se aprieta y vamos a necesitar de todos. El cuerpo técnico está obligado a mirar hacia adelante y saber que llega esa acumulación de minutos, por lo que debemos tener a toda la plantilla alerta.

Aunque con usted acertar un once es difícil.

Eso habla de un equipo en el que todos son importantes y se sienten importantes. Siempre les decimos que deben darle valor a lo que jueguen, sean muchos minutos o no. Los partidos son largos y dependen de más jugadores que los once que empiezan. Es la suma de todos la que ofrece mejor rendimiento.

No obstante, sí es cierto que hay dos puestos que bailan más que el resto: un hombre de banda y el segundo punta. ¿Son sus quebraderos de cabeza?

Trato de dar minutos de inicio en un partido en función del momento de la temporada, el tipo de partido que queremos jugar o el rival que tenemos enfrente. También, por supuesto, al momento en el que estén ellos en función de su trabajo semanal. Los jugadores de banda tienen mucho desgaste en el partido porque tienen mucho recorrido y, por eso, las solemos refrescar durante el partido. Pasa también con los laterales, que intentamos que sean largos y participen del juego ofensivo. En esas posiciones todos tienen que estar conectados y preparados para tener minutos.

Shashoua y Germán Valera son calidad, desborde, son los abrelatas. Pero a 90 minutos vista no parecen tan decisivos.

No es fácil en esas posiciones aguantar 90 minutos con intensidades altas. A veces tienes que pausar el juego, coger fuerzas y explotarlas donde tú eres fuerte. Tenemos jugadores distintos en esa posición. Los hay con más recorrido, otros con desequilibrio en campo rival, que se entienden mejor con el resto del equipo… Intentamos elegir en función de la lectura del partido. Ellos lo están entendiendo. Claro que quieren jugar el mayor número de minutos posibles, pero en esas posiciones de alta exigencia hay que repartir más.

Ha apostado usted por dar amplitud con los laterales y que los bandas del centro del campo aporten más en la elaboración que en los costados, que jueguen más por dentro.

Intentamos tener variedad en nuestras progresiones a campo rival. No siempre es así. Contra el Albacete, por ejemplo, queríamos tener bandas más consolidadas para jugar por fuera. Entendíamos que era la manera de hacerle daño a un rival muy estrecho. En otros partidos los de banda parten de posiciones más interiores para dar opciones a la espalda de presión o reciban y puedan jugar hacia adelante. Ahí se mueven bien varios futbolistas. Lo que intentamos siempre es generar esas líneas de pase para buscar el gol.

En Las Palmas se le tiene pavor a Suso Santana, que reapareció el otro día en Málaga después de muchas jornadas sin minutos. ¿Casualidad?

En La Rosaleda nos venía bien Suso porque no queríamos precipitarnos y él nos da esa pausa y esa madurez para evitar que el partido se convirtiera en un ida y vuelta. Estuvo en el campo e hizo lo que queríamos. Todo lo hizo bien. Es importante en el grupo porque es el capitán, su mensaje es buenísimo y los chicos lo escuchan. Trabaja bien y tiene mérito que tenga minutos.

¿Hay favorito o en este tipo de partidos dan igual las trayectorias?

Las inercias y las sensaciones se apagan un poco estas semanas. No es muy diferente con respecto a otros partidos porque buscas las debilidades de Las Palmas y las cosas en las que nosotros podemos mejorar. Pero por ejemplo es cuando menos gritos hace falta dar. La situación clasificatoria sí pasa a ser anecdótica y el contador se pone a cero. Suelen ser partidos muy competitivos.

Siguiendo las estadísticas, Las Palmas podría pensar que si marca primero no pierde. ¿Le atormenta no completar una remontada?

El primer gol en el fútbol es muy importante, te da ventaja estar por delante para todo. Pero creo que es anecdótico que no lo hayamos logrado aún. Sin ir más lejos, ante el Málaga creo que hicimos mucho para acabar ganando. Mostramos madurez y empuje. En Leganés nos ganan con un error, en Zaragoza con ese gol anulado… También es verdad que es una tendencia general, a todos les cuesta revertir una desventaja. Pero nosotros no perdemos la cara en este tipo de situaciones.

¿Cómo analiza a la UD? Parece un equipo irregular, capaz de lo mejor y de lo peor.

También hemos tenido situaciones de irregularidad nosotros. Es verdad que hemos estado más consistentes en general, no concedemos muchas ocasiones de gol porque trabajamos bien a nivel colectivo. Pero los partidos cambian en detalles y, más en los de este tipo, en los que hay que mantener altos los niveles de concentración para evitar los errores. Trataremos de desordenar a un rival con mucho potencial.

Tendrá usted enfrente a Pepe Mel, capaz de perpetuarse en el cargo. Usted será el quinto entrenador contra el que se enfrenta en un derbi desde que llegó a Las Palmas. ¿Qué le dice este dato?

Tiene mucha experiencia, sabe lo que quiere de sus equipos y ahí están los resultados, el número de partidos que lleva en la UD. No voy a hablar yo de su profesionalidad y de la ilusión que le pone a su trabajo.

En clave optimista, ¿qué tiene su Tenerife que le hace confiar en la victoria el domingo?

Un sentimiento colectivo muy notable, algo que es muy importante en Segunda División. Para no pasar apuros necesitas mucho equilibrio y mucho sacrificio para evitar errores. El equipo entiende lo que necesitamos y eso es muy importante.

Quedarán once jornadas cuando acabe este partido. Y usted le ha transmitido a sus jugadores que hay que llegar con opciones a cuando queden diez. ¿No ganar es despedirse del playoff?

No ganar es alejarse. Lo que queremos es no desaprovechar oportunidades y acercarnos a un grupo de equipo que está alejado de abajo y que puede ilusionarse. Pero no nos podemos dormir porque una racha negativa te puede complicar. Queremos asentarnos bien, sumar y seguir sabiendo lo que queremos. Con eso podemos seguir creciendo y, como somos ambiciosos, vamos a luchar hasta el final.

Con lo mal que veíamos todo en diciembre, y resulta que ahora le pedimos que pelee por la sexta plaza. Cosas del fútbol.

Son momentos de la temporada. Tocamos fondo clasificatorio en el mes de diciembre, que no fondo en creer en lo que hacíamos. Ganamos contra el Girona, partido al que llegamos en descenso. Poco a poco hemos ido creciendo y ha costado mucho salir de esas posiciones. Debemos seguir sintiendo la necesidad de sumar muchos puntos.

Dicho eso, usted ha ganado crédito en los últimos meses. Hasta el punto de que el presidente ya ha dicho públicamente que quiere renovarle. ¿Usted también?

Es una buena noticia para nosotros porque habla de que estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Pero estamos a la altura de la temporada que estamos, llevamos aquí poco más de tres meses, quedan dos de competición y estamos muy centrados en eso. Hay aspectos que debemos valorar. Vengo con tres personas, que tienen familia, y siempre hemos consensuado cada paso que hemos dado en nuestra carrera. Ese tema ni lo hemos tocado entre nosotros, ni con el club. Queremos posicionar al equipo lo más arriba posible. Eso es lo que nos ocupa ahora.

¿Qué pesará más en la decisión? Algo me dice que le inquietan más las características del proyecto que otra cosa.

Está la parte deportiva, que es importante, y luego está la parte personal y de grupos de trabajo por supuesto. No sé cuál es el momento adecuado para tratarlo. Tengo un representante y cuando consideren oportuno, el director deportivo dará el paso. Ellos deciden, pero no estamos nerviosos ni ansiosos por nada que no sea seguir trabajando con el equipo y mantener esta línea. Mi predisposición existe, ya lo he dicho en varias ocasiones. ¿Cómo no me va a gustar seguir creciendo con el club? Pero hay muchos aspectos sobre los que reflexionar. Terminamos el 30 de junio y ya veremos cómo lo encaramos.

En su discurso inicial, aseguraba que sabía dónde venía. ¿Se ha encontrado un Tenerife distinto y un entorno distinto? Lo digo porque ahora, quizás por los resultados, parece todo más agrio.

Quizás tenemos la sensación de que todo es más distante. Pero puede ser por la situación actual, porque no palpamos a la afición ni en los partidos ni en los entrenamientos. Eso ha cambiado mucho porque trabajamos para generarles ilusión. Pero yo sigo viendo pasión por el club y veo que la gente sigue respaldando al equipo. Esta isla merece ir creciendo en ese aspecto. Nosotros tratamos de darle la importancia que tiene el club y queremos posicionarlo en situaciones clasificatorias acorde a su tamaño y a su historia. Siento esa responsabilidad, de ser muy serios y rigurosos, de trabajar 24 horas para lograrlo.

Le pregunto algo que seguramente podrá aplicarse a otros muchos sitios de Segunda: Zaragoza, Oviedo, Gijón… ¿Somos nuestro propio enemigo?

Hay muchas prisas y se quieren conseguir las cosas muy rápido. Pero que la gente nos apriete por intentar que el club esté lo más arriba posible va en nuestra hoja de ruta. Sabemos que el Tenerife es un club importante, ha estado en Primera, ha jugado en Europa y han pasado jugadores de mucha categoría por aquí. No podemos quedarnos en tierra de nadie durante la temporada. Me parece correcto que la afición quiera que peleemos por cosas importantes. Sí debemos ser conscientes de que eso cuesta porque los ingresos y las posibilidades van cambiando cada temporada. Pero en general diría que es bueno que la exigencia exista.

Tan entregados estamos al debate en la Isla que ahora le pedimos cantera y, en concreto, le pedimos a Ethyan. ¿Pero cuándo es el momento? Porque cuando el equipo iba mal eran los veteranos los que tenían que sacar las castañas del fuego, ahora que va bien es que no hace falta el chico…

Lo importante no es el cuándo porque sabemos que va a llegar, por el rendimiento que está dando él en el filial. Y también otros jugadores que incluso han entrenado con nosotros y que creemos que están en el camino de estar algún día en el primer equipo. El fútbol es el día a día y ahí es donde aparecen las oportunidades. Se van dando circunstancias que permiten tener esas opciones. El momento llega siempre. Ellos tienen que seguir rindiendo como lo están haciendo y mostrar esas ganas y esa ambición de querer mostrar cosas al primer equipo. Si la trayectoria sigue siendo esta, lo normal es que aparezca esa oportunidad. Queremos que expresen lo que tienen y relanzarlos en el momento en que lleguen. Pero no queremos pasos en falso ni apresurarnos en ese sentido. Ojalá que en ese momento todo se junte y estaré encantado porque he trabajado diez años con gente de cantera y sé la ilusión que hay cuando llega esa oportunidad.