Se enfrentó dos veces a Las Palmas y una al Tenerife en el banquillo del Leganés, y ha vivido los derbis por dentro y desde fuera. La suya es una opinión autorizada, que nos ayuda a descifrar las claves de un partido marcado por la frialdad del entorno

¿Cómo analiza el derbi?

Siempre un derbi es diferente, pero la ausencia de público en la grada va a influir bastante en el estado anímico de los jugadores. En este tipo de partidos el aficionado da un plus. Que no haya público va a influir en el estado emocional del futbolista. El Tenerife llega en un buen momento, está siendo muy sólido y tal vez tiene una mayor seguridad, por cómo ha jugado y por cómo ha ganado, sobre todo en casa. En la segunda vuelta tiene muy buenos números y encaja poco. Ese es un aspecto importante. A Las Palmas le está costando bastante y además es un equipo encajador. El Tenerife está ahora por delante por el equilibrio y la solidez que está teniendo.

¿Cómo cree que afecta la falta de público a cada equipo?

Al Tenerife le va a restar, porque el Estadio lleno en estos partidos ayuda al jugador a rendir incluso por encima de sus posibilidades. Pero, teniendo en cuenta que va a ser un partido frío, tal como está el equipo, el Tenerife puede salir beneficiado, porque no se dejará llevar por el empuje emocional. Las Palmas viene a fortalecer su parte defensiva después de la última derrota y de las declaraciones de su entrenador. Ellos saben que si encajan va a ser difícil que ganen en el Estadio.

¿Las declaraciones de Mel tras la derrota ante el Girona pueden provocar un reactivo?

Creo que sí. Pienso que las declaraciones de Pepe (Mel) se hacen teniendo en cuenta el partido que tienen por delante, para herir un poco el orgullo del futbolista. Ellos van a tener una máxima concentración en todos los entrenamientos hasta el día del encuentro. Van a venir con la concentración que a lo mejor no tenían en otros partidos.

Parece fácil intuir que estamos ante un choque de estilos. Las Palmas con el balón y el Tenerife más directo.

Sí, sobre el papel, pero no podemos dejar que la UD se encuentre cómoda en el campo, porque es un equipo que combina bien y si tiene continuidad posee jugadores de mucho nivel en tres cuartos de campo, desequilibrantes, y muchos de ellos tienen gol. Hay que hacerles un partido incómodo, que no estén a gusto, que no tengan tiempo de pensar, que haya muchas paradas en el juego para que no tengan la continuidad que necesitan con su talento. Hay que generarles dudas, con una presión alta en momentos determinados, porque también cometen errores. Lo ideal sería que no fuera el Tenerife del Alcorcón o del Fuenlabrada, sino un equipo que sorprenda, alternando una presión alta con otras fases en las que los espere en medio campo.

El Tenerife sabe esperar su momento y Las Palmas, proponiendo, suele cometer errores. ¿Comparte esa lectura?

El equipo no se está desesperando, sobre todo en casa espera su momento, no se parte nunca, tiene equilibrio. Está siendo importante a balón parado, una faceta en la que Las Palmas tiene dificultades. El equilibrio del Tenerife le puede ayudar. Las Palmas tiene más momentos diferentes dentro de un mismo partido, es más irregular, tiene lagunas que le han costado puntos, ellos lo saben. Si el Tenerife es capaz de mantenerse equilibrado y que no le hagan gol, tiene mucho ganado.

“El Tenerife debería generar un poco más, en estos partidos no se puede jugar a marcar un gol y a ver qué pasa”

Ramis reservó a Carlos Ruiz y Aitor, y rescató a Suso ¿qué influencia pueden tener como columna vertebral del equipo?

Eso influye. Esta semana jugadores como Carlos, Aitor, Suso o Dani (Hernández), que conocen este tipo de partidos porque han jugado muchos, saben el significado, lo que supone para el club este partido. Además, no es solo el derbi, si el equipo gana y se dan otros resultados, puede estar cerca de playoff, con once jornadas por delante. Ganar el domingo es un respaldo. Estos jugadores, Carlos, Aitor, Javi Alonso, que igual tiene minutos, o Suso, que está jugando menos, le dan un plus al equipo.

¿Cómo se viven por dentro estas semanas?

Para el entrenador, es más fácil, el jugador tiene un plus desde el primer entrenamiento y según se acerca la fecha el entrenador tiene menos que decir que en otros encuentros. Hay que ajustar pequeños aspectos y preparar un plan de partido, pero desde el punto de vista emocional el jugador siempre va por delante.

¿Puede influir el cambio de portero en Las Palmas?

Vallés salió del equipo desde principio de temporada y ha tenido muy pocas opciones exceptuando hace pocas semanas, no creo que sea decisivo, pero para un portero que sabe que no es titular y que va a jugar por la convocatoria de un compañero, no deja de ser un partido con una presión importante. Sobre todo, teniendo en cuenta que su equipo encaja. El Tenerife debería jugar cerca del área y finalizar todas las acciones para ver que respuesta tiene.

¿Quién espera que sea determinante en cada bando?

A lo mejor estamos pendientes de los delanteros y nos olvidamos a veces de otros jugadores. La Unión Depotiva tiene a Jesé, un jugador de talento, con calidad, que a lo mejor no está en su mejor momento porque lleva tiempo sin jugar, pero el talento lo tiene. Luego están Araujo, Pejiño... jugadores que tienen gol, y no me olvidaría de Sergio (Ruiz), que tiene calidad y llegada, que ha marcado varios goles y puede ser un jugador importante. El Tenerife tiene un aspecto que ha ido consolidando con el paso de las semanas, que es el balón parado y debe aprovecharlo. El equipo tiene que generar un poco más, no se puede en este tipo de partido jugar a marcar un gol y a ver que pasa. Vamos a ver si el equipo es capaz de jugar más en campo contrario y sobre todo de llegar a generar opciones para Fran Sol, que es determinante, igual que Shashoua, desequilibrante. En este tipo de partidos pueden ser los que decidan.

¿Le concede importancia a las 48 horas de diferencia en el descanso de ambos equipos?

No creo que la tenga, con una semana por delante, un día o dos más o menos, no influyen. Los equipos vienen jugando semana a semana, no es como en octubre, que jugábamos domingos y miércoles. Hay una semana de recuperación y es bastante tiempo. No creo que vaya a influir en la recuperación de los jugadores. En este tipo de partidos los futbolistas apuran hasta el final y hacen lo imposible por estar en el campo, aunque tengan cualquier tipo de molestias. Todo el mundo va a estar a tope y nadie va a poner ninguna pega.