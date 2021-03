Luis Miguel Ramis seguirá siendo, salvo giro radical de los acontecimientos, entrenador del CD Tenerife la próxima temporada. Lo ha confirmado Miguel Concepción en el transcurso de una entrevista prederbi en Cope Tenerife. “La predisposición de las dos partes está. En poco tiempo ha hecho un buen trabajo con esta plantilla, lo más seguro es que sea él el que se siente en el banquillo porque los cimientos ya están y no partiríamos de cero. No sería entrar con un nuevo entrenador y un nuevo estilo en la próxima temporada. Eso nos daría ventaja”, ha explicado el presidente del club blanquiazul.

Ahondando en la argumentación de esta postura proclive a la continuidad del técnico, ha expresado que “ha imprimido carácter, un estilo de juego, la intensidad y la lucha” como señas de identidad del equipo, además de “demostrar que en la plantilla cualquiera puede tener un puesto en el once”. Esto último da al Tenerife “garantías para afrontar la recta final con esperanzas” de llegar lejos en la clasificación porque “no todos tienen esa profundidad de plantilla”. Sobre el momento en el que iniciarán las conversaciones para prorrogar el contrato del preparador tarraconense, ha dejado la decisión en manos de Juan Carlos Cordero asegurando que será “cuando lo estime conveniente” el director deportivo.

Concepción ha realizado estas afirmaciones a unos días de un partido “especial” en el que los blanquiazules buscarán resacirse de la derrota sufrida en Siete Palmas en la primera vuelta del Campeonato. “Nos quedamos un poquito con la sensación agridulce del último partido, pero queremos rehacernos aquí”, ha dicho dejando claro que ese 1-0 con error de Ortolá “forma parte del pasado”, por lo que consideró que “la mejor revancha pasa por dejar los puntos en casa”. El objetivo no será solo por mejorar en la tabla clasificatoria, sino para brindársela a la afición. “El público, la gente, es la esencia del fútbol. Es el que anima y el que le da la calidez a este mundo. No acabamos de acostumbrarnos a este periodo transitorio, con los estadios desangelados”, señaló deseando una victoria que pueda seguir la hinchada blanquiazul “por la televisión o la radio”.

En cuanto a la consideración de favorito, el dirigente palmero descartó otorgar ese papel a su equipo porque “en los derbis se pone más corazón que juego” e importa “poco” cómo llega cada uno al partido. También le restó importancia al hecho de que los amarillos llevan casi 20 años sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López, puesto que “las estadísticas están para romperlas y seguro que Las Palmas lo va a intentar”. Sabiendo que los de Pepe Mel “no lo van a poner fácil” porque disponen de un “potencial respetable”, sí apuesta por una victoria. “A ellos les tocó ganar en Las Palmas y nos toca ahora a nosotros”, ajustó.

Destacando la buena relación y el “respeto mutuo” entre los consejos de administración de ambos clubes, Concepción pidió que la rivalidad sea “deportiva y sana”. Y prometió “luchar por el partido” en cada balón, situando como claves para lograr los tres puntos “jugar con orden, no perder la concentración ni cometer errores”. El mejor aval para el Tenerife es la “buena línea” en la que llega y que, si mantiene ese nivel, puede “ganarle a cualquier equipo”. Por eso, ganar permitiría a los de Ramis “mantener la distancia con los de abajo y, si pinchan los de arriba, estar más cerca del playoff”.

Ese es un objetivo al que no renuncia todavía el presidente blanquiazul. “Podemos ilusionarnos todavía porque el equipo está sólido y tiene un patrón de juego, pero primero hay que llegar a los 50 puntos. Todo lo que sea pasar de ahí nos acercará al sexto puesto. Quedan muchos puntos por jugar y habrá que ver la trayectoria. Si no, nos prepararemos para la próxima Liga”, aseguró sosteniendo incluso que el derbi es “de los partidos más difíciles que nos quedan”.

El mandatario palmero se congratuló de que puedan estar presentes futbolistas como Carlos Ruiz y Aitor Sanz porque “vienen demostrando que no es la edad lo que importa. Si te cuidas puedes llegar a jugar más años y ellos son profesionales buenos, a los que la edad no les merma ni el rendimiento ni la calidad”. Es más, a su juicio, “empiezan y acaban el partido como cualquier otro que tenga diez años menos”. Además, entendió como algo positivo que “en la plantilla haya este tipo de referentes para los jóvenes”.

Respecto a la eclosión del canterano Ethyan González, Concepción pidió “paciencia” porque el chico tendrá “oportunidades, pero en el momento adecuado”. Se refirió entonces al “protocolo de las categorías inferiores”, algo que se lleva “a rajatabla para elegir los momentos para la proyección de esos jugadores”. Y estos dependen más “del bien del jugador que de los intereses del club”. De esta forma, el Tenerife pretende evitar errores en la subida de canteranos al primer equipo porque “igual ahora mismo sería un flaco favor meterlo de golpe” con los mayores. Defendió, en este punto, la forma de proceder de las últimas temporadas. “Nosotros metemos siempre en la pretemporada jugadores de la cantera. Hasta diez hemos llegado a tener. Luego se quedan los que se acoplan, o tengan una proyección. Eso lo miramos con el máximo cariño. Nos encantaría que hubiera más canteranos”, dijo.

Transmitió, asimismo, tranquilidad respecto al futuro del máximo goleador del filial porque “existe la predisposición total por parte de su familia y del chico para estar en el Tenerife”, algo que valoró como prioritario el presidente. Luego, “como con todos los que tienen futuro, se activan los seguros para que el jugador no se nos escape”. Concepción defendió el trabajo de cantera que se hace en la entidad insular porque “es más grande de lo que mucha gente piensa, nos lo tomamos muy en serio”.

Con los apoyos para ganar

“En las circunstancias actuales me gustaría seguir como presidente del CD Tenerife. Quiero activar el convenio de la Ciudad Deportiva, al que se le han alargado las dotaciones presupuestarias para cuatro años más. Me gustaría estar ahí para concluir esa obra, terminar la donación del edificio de Suárez Guerra para la Fundación, donde irá el museo del club y un centro para visitantes atendido por veteranos de manera altruista. Las ideas están”, confirmó Miguel Concepción respecto a su continuidad.

Quiere seguir y cuenta con los apoyos para lograrlo en la junta que deberá celebrarse a lo largo de este 2021. “Sin ninguna duda. Mi posición dentro del accionariado es muy fuerte, con algunos apoyos que tengo y poco más saco adelante la Junta. En eso no hay ningún tipo de problemas”, ratificó sin ocultar que “quince años son un montón de años, para mucha gente se cansa de ver a Miguel Concepción”. No obstante, indicó que no le mueve su imagen a la hora de tomar esta decisión. “Ahora mismo estoy trabajando en la Ciudad Deportiva, preparando la documentación. Tengo todo el año. Me mueve que el Tenerife esté saneado y tenga unos cimientos preparados para hacer más avances deportivos, me refiero al ascenso a Primera. Esa es mi batalla, aunque haya una parte de la gente que crea que no debería ser así”, concluyó.