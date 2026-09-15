Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife, producto nacional de máxima experiencia

A un mundo todavía de los registros de su compañero de vestuario, Marcelinho Huertas (732), y algo lejos aún del corte que le convertiría en jugador histórico de la competición (600 encuentros), pero Jaime Fernández se hace un hueco cada vez más grande en la Liga ACB. Con la que arranca este domingo 27 el madrileño abordará su decimoséptima campaña en la élite nacional. Las cinco más recientes defendiendo los colores de La Laguna Tenerife. Tras debutar con el Estudiantes el 17 de octubre de 2010, y tras siete años de colegial, pasó por el Andorra y tuvo otra etapa larga (cuatro cursos) en el Unicaja. Hasta la fecha acumula 458 encuentros.

A sus 33 años muy pocos jugadores en activo pueden presumir de esa tarjeta de presentación. Pero es que si el baremo a tener en cuenta es el de los baloncestistas nacidos en territorio español, el canterano del Estudiantes sería segundo del ránking. Solo superado por otra leyenda, un Sergio Llull que al borde los 39 –este verano se especuló con su retirada– se apresta a afrontar su vigesimosegunda campaña en la Liga Endesa, esta vez a las órdenes de Pedro Martínez. Sobre los hombros del menorquín, un contador de 696 choques ligueros.

Pendiente de Joan Sastre

Ese segundo escalón nacional de Jaime es, por ahora, provisional, toda vez que todavía se encuentra en el aire la posible continuidad o no de Joan Sastre, que tras acordar su salida del CB Canarias ha parado su hoja de servicios en 490 partidos en la élite. El balear, que en diciembre cumplirá 35 años, fue capaz de enlazar estas 14 últimas campañas (de un total de 17 disputadas) jugando al menos 20 choques. Estos guarismos son prácticamente calcados a los que acumula ahora mismo Fernández.

El madrileño presenta ya 15 cursos consecutivos sumando, al menos, esas dos decenas de choques de liga. Su registro más bajo en esta serie data de la 19/20, donde pese al parón por el covid el internacional disputó 21 duelos entre la fase regular y la fase final de Valencia. Tampoco su grave lesión de rodilla (rotura de ligamento cruzado), acaecida ya superado el ecuador del curso 23/24 (jugó 22 encuentros) y que le hizo perderse el arranque de la 24/25 (también estuvo en cancha otros 22 duelos) le impidió cumplir con esta complicada tradición al alcance de apenas unos elegidos.

Con los 500... y los 600 en el horizonte

Llegó Fernández a sus actuales 458 partidos ligueros oficiales en el tercer partido de semifinales contra el Barça de la pasada Liga ACB. En ese momento contaba con 33 años y nueve días. Extrapolando estas cifras, cuando Llull tenía esta misma edad (24 de noviembre de 2020), el de Mahón sumaba 493 duelos. No sería descabellado, por tanto, pensar que Jaime pudiera alcanzar, antes de su retirada, los 600 partidos, guarismo redondo que únicamente han rebasado 21 jugadores (19 españoles más Marcelinho Huertas y Ante Tomic) en la historia de la competición.

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Jugadores y jugadoras de los equipos de la Liga Endesa, masculina y femenina, en la presentación. / ACB Photo

Con esta carta de presentación, pocos protagonistas mejores podía tener el CB Canarias este martes con motivo de la presentación de la Liga Endesa 26/27. Por estatus, veteranía y también en condición de anfitrión, toda vez que el base madrileño jugaba en casa, tal y como sucedió como Willy Hernangómez (Unicaja) y Dani Díez (Burgos).