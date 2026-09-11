La Laguna Tenerife da la cara contra el Real Madrid, pero acaba condenado por el cansancio y por no definir desde el arco

Derrota por falta de aire y de tiro exterior, pero con la cabeza alta. Como en sus dos choques previos de esta pretemporada, La Laguna Tenerife no pudo definir en el epílogo y cayó esta vez contra el Real Madrid (90-97) en un duelo que discurrió cerrado durante la mayoría de sus minutos (77-79, 34') pero que se terminó inclinando a favor del cuadro blanco. Desequilibrio que mucho tuvo que ver con el cansancio del equipo lagunero y, sobre todo, por su desacierto exterior, y es que tras haber anotado 11 triples (sobre 18 intentos) en la primera parte, el plantel de Jaka Lakovic se cruzó por completo desde el arco en los dos cuartos finales. También pagó el conjunto lagunero lo pronto que entró en bonus en la mayoría de los cuartos, lo que llevó al equipo de Pedro Martínez a lanzar hasta 32 libres.

Con todo, y pese a verse 11 abajo con menos de dos minutos por jugarse, el CB Canarias no se rindió y luchó hasta los instantes finales, incluso teniendo bola para colocarse a tres puntos a pocos segundos de la conclusión. Recuperó Lakovic para este envite a Ethan Happ (baja el jueves por un proceso vírico) y dio descanso a Marcelinho Huertas. Pese a sus desaciertos finales desde el arco, Kyle Guy fue el mejor del club isleño, yéndose hasta los 17 puntos, cuatro asistencias y otras tantas recuperaciones para 20 de nota. Por su parte, Vince Hunter aportó siete puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos tapones para 14 de nota, pero sobre todo un +20 mientras estuvo en cancha

Ethan Happ penetra a canasta ante la defensa de Tavares. / E. Cobos (CBC)

Le costó contener de entrada al Canarias la superioridad física de Tavares (en los dos aros) y los ataques rápidos y en primera oleada del Real Madrid (0-5), a lo que añadieron los aurinegros varias pérdidas y algunos errores en el tiro exterior. Pero con las primeras rotaciones el cuadro de Jaka Lakovic se mostró más sólido atrás y a la vez encontró algunas situaciones liberadas que, al contrario que lo ocurrido el jueves frente al Unicaja, sí aprovechó.

Más triples en 4 minutos que en 40

Anotaron desde el arco Abromaitis, XLA, Guy y Fernández para que La Laguna Tenerife se agarrara al encuentro (15-16). En menos de cuatro minutos La Laguna Tenerife ya había producido desde el arco tantas veces como en todo su choque contra el Unicaja. Sin embargo, esa aportación extra fue contestada con la misma fórmula por el Real Madrid, que también hizo daño en el rebote ofensivo (incluso tras tiro libre) y en algunas canastas sencillas cerca del aro (20-27).

Aún así, el equipo tinerfeño dio continuidad a su estado de gracia exterior y entre un triple de Fitipaldo con el que cerró el primer periodo (25-29 con 6-5 en aciertos desde el 6’75), dos seguidos de Wes Van Beck para abrir el segundo, y uno más de Bamba, La Laguna Tenerife no solo había enjugado toda su desventaja, sino que tomaba la delantera por primera vez en lo que iba de partido (34-32, 13’).

Alejado de los sendos primeros cuartos angostos que había firmado contra el Zaragoza y el Unicaja, el Canarias estaba firmando un partido serio en ambos lados de la cancha (37-36) pese a no terminar, en ese tramo, de enlazar un par acciones positivas, y con la sensación de que a poco que bajara algún punto en sus prestaciones, iba a ser castigado. Y así fue, porque sin producir delante los de Lakovic encajaron tres triples seguidos para verse de nuevo a remolque (37-45).

Gran final de segundo cuarto

Momento delicado que el técnico esloveno reparó con un tiempo muerto, poniéndose en manos de Kyle Guy (autor de dos triples seguidos para 11 en global del equipo al descanso) y dando varios pasos al frente en lo que a intensidad defensiva se refiere. Una actividad en la que mucho tuvo que ver Vince Hunter, incluso pese a tener que emplearse en la marca de un Tavares al que incomodó sobremanera. Cargado de confianza por las buenas prestaciones en su lado de la pista, el Canarias jugó más suelto en ataque. Sin la necesidad de recurrir al tiro exterior, los aurinegros fueron superiores en el 1x1, con Bamba posteando a Procida, y Fernández y Guy firmando dos brillantes fade away con los que los de Lakovic llegaron en franquicia al descanso (53-49).

Sin la fluidez previa al intermedio, el Canarias sufrió atrás con la altura de Tavares, y aunque delante trató de sacar partido de la movilidad de Happ ante el caboverdiano (58-55), dos errores seguidos a media distancia del norteamericano derivaron en el atasco del cuadro aurinegro. Colapsado en ataque (pese a apostar por un quinteto de tres pequeños), en su lado de la cancha La Laguna Tenerife fue incapaz de frenar la versatilidad de Jantunen ni de impedir algunos rebotes ofensivos más. Deficiencias que se tradujeron en un 0-11 para el Real Madrid, disparado hasta el 58-66.

Otra vez a base de raza

Pero de nuevo a base de apretar los dientes (penetración de Hunter para el 2+1 y antideportiva provocada por Van Beck) siguió con vida la escuadra aurinegra, que incluso de tres triples seguidos para equilibrar la contienda (63-66). Con todo el desacierto exterior que no había mostrado hasta el descanso (fallaron posteriormente Fernández, Van Beck y Guy) el Canarias, activo atrás, fue capaz de no descomponerse (68-68 y 70-70), aunque no tuvo la solidez suficiente para frenar la verticalidad de Feliz y Luwawu-Cabarrot y se vio obligado a afrontar los diez minutos finales seis abajo (70-76).

Una vez más con un quinteto de tres pequeños (Fitipaldo, Guy y Van Beck), vertical de cara al aro una y otra vez, y muy arriba en la presión tras canasta, el Canarias siguió mirando de frente al Real Madrid (77-79, 32’). Pero como en episodios anteriores a los de Jaka Lakovic les faltó algo más. Y es que los aurinegros siguieron sumidos en su mala racha desde el arco y añadieron a su debe varias pérdidas gratuitas, algunas de ellas en su salida del balón. Pese a perdonar varias veces en triples liberados (por las ayudas aurinegras muy largas), el cuadro de Pedro Martínez terminó castigando desde las esquinas para dispararse hasta el 78-87 (35’).

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Lo intentó sin cesar La Laguna Tenerife desde el arco, pero su empeño por equilibrar todo lo metido en los dos primeros cuartos, y unas piernas que empezaban a pesar por el segundo duelo en apenas de 24 horas, le acabaron condenando a una derrota que iba encaminada a diferencia más amplia que lo visto en la mayoría del partido (84-95) pero que terminó siendo de daño menor dada la insistencia hasta el final del bando aurinegro. La siguiente parada, y penúltima de la pretemporada, el viernes 18 en Adeje contra el Bilbao Basket.