Unicaja y Real Madrid: dos pruebas exigentes para el nuevo proyecto de La Laguna Tenerife

Unicaja de Málaga y Real Madrid, dos oponentes de alto nivel para medir el nuevo proyecto de La Laguna Tenerife. Con Jaka Lakovic ahora a los mandos y numerosos cambios en la plantilla canarista, el combinado aurinegro acude esta semana al Torneo Costa del Sol, un escenario idóneo para acumular minutos de calidad de cara al comienzo de la temporada, fijado para finales de septiembre con un doble enfrentamiento en el Santiago Martín: Casademont Zaragoza (en Liga Endesa) y Ankara (en EuroCup) visitarán la Isla los días 27 y 30.

Tres semanas después de comienzo de la pretemporada y disputados los dos primeros amistosos, la carretera se empina para el cuadro insular, que venció al Gran Canaria en una primera prueba celebrada a puerta cerrada (96-84) y cayó hace unos días frente al Zaragoza en Utebo (86-84). Por delante quedará una doble cita en la Isla ante el Bilbao Basket (el 18 en Adeje y el 20 en La Laguna), un oponente de ACB que, si bien presentará oposición a los de Lakovic, nada tiene que ver con el Real Madrid y poco con el Unicaja.

El Unicaja de Txus Vidorreta

Será justamente el cuadro cajista la primera piedra de toque para La Laguna Tenerife. La cita se celebrará este jueves (19:00) en el Pabellón Rubén Ruzafa de Málaga, ubicado a solo unos metros de la playa Torre de Benagalbón, y podrá seguirse en directo a través de las plataformas virtuales de Televisión Canaria: CanariasPlay, rtvc.es y YouTube.

Partiendo siempre de la base de que todo lo que no sea fuego real se antoja como descafeinado, el cruce ante el combinado cajista trae consigo dos alicientes añadidos a lo valioso de enfrentarse a un adversario de alto nivel: al margen de la prolífica rivalidad reciente entre ambos clubes (no solo se han enfrentado en Liga, sino también en una final de Copa del Rey y en otra de Bastketball Champions League), la de este jueves será la primera vez que Txus Vidorreta se cruce en el camino de La Laguna Tenerife.

El técnico vasco cerró hace unos meses, por decisión propia, su trayectoria como entrenador de un club que lideró durante diez años repartidos en dos etapas distintas. En la segunda, la relación se extendió por ocho campañas consecutivas. Su salida al Unicaja, de hecho, fue la que propició que el cuadro andaluz invitase al tinerfeño al Torneo Costa del Sol. Una compensación que fue parte del acuerdo entre clubes.

El primer enfrentamiento entre aurinegros y el técnico vasco

El histórico dirigente aurinegro, que lidiará con las bajas de Tyler Kalinoski y Yannick Nzosa (Lakovic ha viajado con el roster al completo, salvo el lesionado de larga duración Rokas Giedraitis), ha reconocido lo especial que será para él el enfrentamiento ante su gente. "Es la primera vez que me voy a enfrentar a seis jugadores que han sido referencia en mi carrera, especialmente en los últimos años: Marcelinho Huertas, Aaron Doornekamp, Jaime Fernández, Tim Abromaitis, Gio Shermadini y Bruno Fitipaldo. También a otros que conozco mucho y al que ha sido mi club y mi equipo técnico. Además, jugaremos en la segunda jornada de Liga Endesa. Recibiré a toda la gente que ha formado parte de mi staff en las últimas temporadas", relató con cariño Vidorreta en los medios oficiales del Unicaja antes de matizar que lo de este jueves "no deja de ser un partido de preparación".

El conjunto malagueño ha solventado con triunfo los dos amistosos disputados hasta la fecha: 67-105 en Melilla; y 86-61, ante el Insolac Caja sevillano, en la final de la Copa Andalucía. Y cuenta ya con los internacionales incorporados a la dinámica del grupo (Willy Hernangómez, Alberto Díaz, Melvin Pantzar y Amine Noua incluso jugaron en Córdoba el sábado pasado).

Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid. / RMB

El Real Madrid, un gigante con nuevo timonel

Y si el Unicaja se antoja ya como un adversario de primer nivel, qué decir de todo un Real Madrid. El cuadro blanco, igual que La Laguna Tenerife y los anfitirones, estrenará técnico en la venidera 26/27. A los de Pedro Martínez (el año pasado en el Valencia Basket) se enfrentarán los de Lakovic este viernes (también a las 19:00) en Marbella. Concretamente, el pabellón que lleva el nombre del preparador al que sustituyó Martínez hace unos meses: Sergio Scariolo, que llevó a los capitalinos a la Final Four de la EuroLiga, pero se topó con La Laguna Tenerife en cuartos de final de la Liga Endesa.

El Madrid cedió ante el Río Breogán en su primer amistoso (110-102), pero llega tras aplastar al Baskonia en su más reciente test: 121-80 el pasado sábado con un estelar Facundo Campazzo, que anotó 25 punteos (7 de 8 en triples) en menos de 18 minutos en pista.

El suyo es también un proyecto con caras nuevas. Así, a los habituales Sergi Llull, Eddie Tavares, ya recuperado de la lesión que le impidió acabar el curso pasado, André Feliz, Abalde o Maledon, se han sumado jugadores de nivel, caso de Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Damian Jones, Olivier Sarr, Max Shulga, el retornado Eli Ndiaye o Luwawu-Cabarrot. Los madridistas andan pendientes de Gaby Deck, lesionado con Argentina durante la reciente ventana FIBA.