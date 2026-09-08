El CB Canarias, el tesoro más preciado de La Laguna

Un clásico de cada pretemporada, una cascada de piropos y una invitación entre líneas. El CB Canarias llevó a cabo este martes su tradicional doble acto institucional previo al inicio del curso: la ofrenda al Cristo de La Laguna y la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de Aguere. Una doble visita en la que tanto la institución eclesiástica como la política se deshicieron en elogios para con el club aurinegro.

Devoción a partes iguales, pero también una misión, la que de manera indirecta e implícita le encomendó al plantel deportivo el alcalde lagunero Luis Yeray Gutiérrez. Un encargo a colación de esa primera equipación en la que el club aurinegro rinde homenaje este año a Amaro Pargo. «Contamos con nuestro corsario preferido en esa equipación... y a mí me gustaría recordar que los corsarios tenían muchos tesoros. ¿Por qué no tener nosotros algún que otro tesoro en estas próximas temporadas?», dijo el edil con una sonrisa imposible de contener.

Aniano Cabrera, Luis Yeray Gutiérrez y Jaka Lakovic, en la recepción de La Laguna al CB Canarias. / Andrés Gutiérrez

Era, disimuladamente, la expresión de ese deseo que se mantiene intacto en el Ayuntamiento de La Laguna: abrir de nuevo el balcón de sus dependencias para ofrecer un título al canarismo. La última vez fue con motivo de la Intercontinental en febrero de 2023.

"Otra forma de entender el deporte"

Pero antes de esa tarea a medio plazo, se vanaglorió Gutiérrez de seguir contando en su casa con un equipo que pone en práctica «otra forma de entender el deporte y el baloncesto». «Hablar del Canarias es hacerlo de identidad y de la historia deportiva de nuestro municipio», expresó el alcalde reseñando su trascendencia «a nivel nacional y europeo». Además, el máximo rector de Aguere valoró «la buena sintonía» que el club logra generar con todos sus jugadores, así como «ese espíritu colectivo» con el que consigue «alcanzar éxitos» y, por extensión, «hacer que el Canarias sea más grande».

Ofrenda floral y recepción institucional al CB Canarias / Andrés Gutiérrez

A esas palabras de enaltecimiento respondió el presidente de la entidad cestista, Aniano Cabrera, destacando que La Laguna no significa solo «el nacimiento y el arraigo» para su club. El directivo aurinegro recordó «la fructífera comida de hace tres años» en la que se encaminó «el patrocinio del club» por parte del municipio. «Ojalá ese acuerdo se prolongue durante muchos años», señaló a modo de deseo a las puertas de una temporada «con muchas caras nuevas», con el trabajo para «los nuevos de mostrar el camino a esos que llegan», y a la vez con la prioridad de «poner en valor al club por encima de las personas».

Cabrera y los nuevos horizontes

Quizá por todo lo novedoso que rodea a este CB Canarias en la 26/27, el discurso de Cabrera fue algo más profundo de lo habitual. «Esta temporada empieza de cero y lo que has hecho no cuenta, salvo la experiencia. Comenzamos un proyecto nuevo, con nuevos horizontes y una nueva competición europea, lo que nos permitirá hacer sonar el nombre de La Laguna y de Tenerife en lugares a los que no habíamos llegado previamente», señaló el dirigente baloncestista antes de reiterar que «el compromiso del club con el municipio seguirá existiendo, porque La Laguna sin el Canarias no se entiende». «Es parte de nuestra identidad, y representamos a La Laguna con mucho orgullo y responsabilidad», añadió el presidente en una línea que fue compartida por el técnico Jaka Lakovic, que se estrenaba en estos menesteres.

En esa misma sintonía Gutiérrez también se refirió a continuación, a esa simbiosis en clave de futuro. «Tengan muy claro que dentro de sus posibilidades este ayuntamiento siempre va a estar apoyándoles porque entendemos que son de lo mejor que nos ha pasado», significó el alcalde antes de una última petición. «Que compitan, que se lo pasen bien y que disfruten. Aquí estamos siempre apoyándoles, y pase lo que pase, se gane o se pierda, el Canarias siempre por delante», expresó.

Un equipo lo más sano posible

Fue la culminación de una visita al salón de plenos del consistorio municipal a modo de segunda parada, toda vez que la plantilla venía de la otra parada de este clásico estival, la ofrenda al Cristo de La Laguna, donde fue recibido, entre otros, por la Hermandad del Santísimo Cristo de La Laguna con su esclavo mayor, Alexis Díaz, a la cabeza. El representante de esta asociación religiosa destacó el «sentimiento que despierta el mejor equipo deportivo profesional de Canarias» y valoró «el ejemplo de juego limpio, de respeto y de superación que para todos los niños y niñas que sueñan con el baloncesto», significa el club.

Lo hizo Alexis Díaz antes de pedir «por la unión del equipo, por el esfuerzo de todos sus componentes y por la salud de la plantilla para esté alejada de las lesiones» e igualmente solicitó «sabiduría para el cuerpo técnico a la hora de tomar decisiones» y «humildad para aprender tanto de las victorias como de las derrotas». Una receta con lógica. Ahora le toca a La Laguna Tenerife llevarla a la práctica en el que significará su decimoquinto curso seguido en la élite cestista nacional. La reválida para certificar un sentimiento, el de ser el mayor tesoro de su municipio de origen. El reto por ejercer de corsarios a la búsqueda, como ya hiciera antaño, de una fortuna superlativa.