Un irregular La Laguna Tenerife cae en su visita al Casademont Zaragoza

La irregularidad conduce a la derrota en el primer test ante un rival de Liga Endesa. Tras ganar apenas 48 horas antes al Gran Canaria, La Laguna Tenerife ha caído este sábado por 86-84 ante el Casademont Zaragoza en un amistoso celebrado en Utebo. El cuadro de Jaka Lakovic se vio lastrado por una deficiente arranque de partido, en el que no solo le costó un mundo anotar en juego (dos canastas en el primer cuarto), sino que además recibió bastantes puntos (25-13 tras 10 minutos).

Tras recuperar sensaciones poco a poco, llegar al descanso incluso uno arriba (36-37) y alcanzar una máxima renta ya bien avanzado el tercer periodo (56-59), a los laguneros les faltó, sin embargo, una mayor continuidad para hacer valer su superioridad. Vince Hunter (pese a sufrir ante Birutis en defensa y dejarse varios libres por el camino) fue, con 13 puntos, el máximo realizador del bando canarista, que tras reponerse a un 84-79 adverso tuvo en sus manos (triple de Guy) el tiro para obtener la victoria.

A remolque desde el inicio

Fue más que discreta la puesta en escena de La Laguna Tenerife, muy incómodo en ataque ante la intensidad rival, sobre todo en los 2x1 fuera de la zona sobre el manejador. Sin poder apenas producir, los de Lakovic se toparon con un Zaragoza muy acertado desde el 6,75 y también sacando ventajas de la superioridad en centímetros de Birutis sobre Hunter (13-3).

En medio de esa sequía tuvo que esperar más de cinco minutos el Canarias a anotar su primera canasta en juego (Hunter)... solo la mitad de las que produjo en todo el primer acto (la otra fue de Alderete). Y es que solo sus continuas presencias en el tiro libre (y con altos porcentajes) permitieron a los aurinegros seguir agarrados al partido, aunque sin la posibilidad de bajar de la decena (25-13) y encajando más de lo debido.

Bastante más sólido en defensa el Canarias se soltó un poco en ataque, con Abromaitis jugando a capo abierto, Van Beck aportando en el triple y Doornekamp desde el tiro libre (31-26). Sin embargo, varios errores casi seguidos en ataque impidieron a los de Lakovic enjugar su desventaja.

La dirección de Huertas y la irrupción de Van Beck

Con Huertas apareciendo en la faceta de asistente y más tarde produciendo mediante una de sus bombas, el cuadro isleño terminó de meterse en el duelo (34-34) hasta el punto de irse en ventaja al descanso en la que estaba siendo su única ventaja hasta ese momento (36-37).

Con Guy como casi único generador ofensivo, el Canarias se mantuvo en partido (44-43), pero en cambio se vio superado por la aportación de Blumbergs y, sobre todo, por un deficiente balance, incluso tras tiro libre (49-44). En medio de un partido por momentos alocado el cuadro isleño sumaba a cuentagotas, pero la irrupción en escena de Van Beck le dio un punto extra. El escolta generó en ataque (anotando y asistiendo) y estuvo activo atrás para hacer que el cuadro lagunero alcanzara su máxima renta (56-59, 28').

Ventaja efímera

Pero la ventaja aurinegra fue efímera, ya que el Zaragoza respondió desde el perímetro y a continuación se encontró con el momento caliente de Justin Jaworski (74-69). Desde ahí, y pese a la labor oscura de Hunter (metiendo manos y bajo el aro para rebotear y anotar), al Canarias le tocó ir a remolque (77-71 y 84-79).

Con menos de dos minutos por delante, los canaristas hicieron un penúltimo intento desde el 6,75 (fallaron XLA y Guy), pero fue desde el 4,60, y exprimiendo al máximo cada segundo restante, como sí lograron agarrarse al choque hasta el punto de empatarlo con 25 segundos por delante (84-84).

Tras tiempo muerto, Olaseni fue objeto de falta y tras convertir los dos libres dejaba a La Laguna Tenerife, con 17 segundos por jugarse, el ataque final para ganar. Y ahí Kyle Guy amasó el balón, incluso hizo que Vives cayera en su finta inicial, pero su tiro frontal no entró y el Canarias no pudo culminar su remontada. Siguiente parada, el jueves en 10 ante el Unicaja Málaga.