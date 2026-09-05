El Casademont, rival ideal para seguir rodando

La Laguna Tenerife afronta hoy viernes su segundo compromiso de pretemporada, el primero lejos de la Isla, ante el Casademont Zaragoza, en el Pabellón Municipal de Utebo (17:30 horas, en directo a través de la página web de Televisión Canaria). Un nuevo test para que los aurinegros sigan ampliando el cuentakilómetros estival y acumulando sensaciones de cara al inicio oficial de la competición después de saldar con victoria el primer amistoso del curso, disputado el pasado jueves ante el Dreamland Gran Canaria (96-84), en el Santiago Martín. Se da la casualidad, por cierto, de que el Casademont Zaragoza será el primer rival de La Laguna Tenerife en Liga ACB el 27 de septiembre.

Para hoy, la principal novedad en la expedición tinerfeña será la presencia de Bruno Fitipaldo, que no participó en el derbi regional después de incorporarse al grupo con el desgaste acumulado tras disputar con Uruguay las dos ventanas clasificatorias para el Mundial. El base charrúa podría tener así sus primeros minutos de preparación con los de Jaka Lakovic, que continúan con la consabida ausencia de Rokas Giedraitis.

Se reencontrará el cuadro aurinegro con un Casademont Zaragoza que ya fue rival del Canarias en la pretemporada del pasado curso y que afronta ahora un profundo proceso de reconstrucción, con un proyecto ambicioso coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario. El conjunto aragonés estrena inquilino en el banquillo con la llegada de Gonzalo García de Vitoria, técnico que hace dos temporadas ejerciera como ayudante de Txus Vidorreta en el staff aurinegro. Un vínculo añadido a un partido que presenta otros alicientes, como la presencia en las filas zaragozanas de un Nico Brussino que durante buena parte del verano tuvo todos los visos de convertirse en refuerzo del Canarias antes de que su llegada finalmente no se concretara.

El argentino no será, en cualquier caso, la única cara conocida de un proyecto que ha apostado fuerte por la renovación de su plantilla, con hasta siete incorporaciones para moldear un equipo con aspiraciones renovadas. El base canadiense Trae Bell-Haynes se incorporó ayer a la pretemporada, por lo que lo más probable es que no participe en el encuentro. El que seguro no estará es el pívot Jilson Bango, que se pierde el duelo por lesión.

Enfrente, La Laguna Tenerife llega con el primer triunfo del verano en el bolsillo y buenas sensaciones colectivas pese al lógico rodaje todavía escaso. Los de Lakovic se mostraron muy superiores al Granca especialmente tras el descanso, con cinco jugadores por encima de la decena de puntos y un reparto de protagonismo que permitió a los aurinegros terminar imponiéndose con suficiencia.