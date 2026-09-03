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Récord histórico de abonados para La Laguna Tenerife: se asegura más de 4.500 aficionados

Tras las 347 nuevas altas de los últimos días el conjunto aurinegro supera los 4.511 fieles del pasado ejercicio

El Frente Pollos Amarillos, en un partido de la pasada temporada.

El Frente Pollos Amarillos, en un partido de la pasada temporada. / Arturo Jiménez

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Carlos García

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna Tenerife ha cerrado este jueves su campaña de abonados 26/27, una vez alcanzada la cifra tope de abonos disponibles (4.550) y haber consumado así el lleno técnico en función del aforo destinado a los pases de temporada. El registro supone un nuevo récord histórico del equipo tinerfeño.

El club aurinegro supera así los topes de los dos últimos ejercicios a estas alturas del curso: 4.511 el año pasado y 4.203 hace dos campañas.

Sigue más de un 93 por ciento

En un comunicado la entidad canarista agradece el respaldo y la confianza de su afición, el esfuerzo de todos los que han renovado su abono con respecto a la temporada anterior (más de un 93%) y as nuevas altas (347).

La Peña San Benito, en el último encuentro de la campaña 25/26.

La Peña San Benito, en el último encuentro de la campaña 25/26. / Arturo Jiménez

Esta imposibilidad de poder despachar más abonos viene provocada por la necesidad a la que se enfrenta el CB Canarias de dejar reservado un cierto número de localidades -impuesto tanto por la ACB como por la Eurocup- para ponerlas a la venta, acuerdos con equipos rivales y otro tipo de compromisos.

Un aforo que no satisface la demanda

Se confirma de esta manera, y una vez más, las continuas peticiones por parte del club de disponer de un recinto de mayor aforo. Una reclamación escenificada este martes, durante la presentación de las equipaciones 26/27, en la que por un lado Aniano Cabrera expresó claramente que "el Santiago Martín se había quedado pequeño", a la vez que las autoridades políticas hablaban de una nueva instalación: Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, sobre una de dominio municipal; y Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo, de otro pabellón, el ya apuntado Tenerife Arena, de propiedad insular.

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El club canarista mantendrá su horario de atención al público en la sede del Santiago Martín (de lunes a viernes, de 10 a 14 horas: y martes y jueves, de 17 a 20 hasta el 15 de septiembre) para aquellos abonados que hayan tramitado su abono online y deseen pasar a retirar el abono físico. Recordar que el 14 de septiembre, festivo, no abrirán las oficinas.

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