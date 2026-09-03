Récord histórico de abonados para La Laguna Tenerife: se asegura más de 4.500 aficionados

La Laguna Tenerife ha cerrado este jueves su campaña de abonados 26/27, una vez alcanzada la cifra tope de abonos disponibles (4.550) y haber consumado así el lleno técnico en función del aforo destinado a los pases de temporada. El registro supone un nuevo récord histórico del equipo tinerfeño.

El club aurinegro supera así los topes de los dos últimos ejercicios a estas alturas del curso: 4.511 el año pasado y 4.203 hace dos campañas.

Sigue más de un 93 por ciento

En un comunicado la entidad canarista agradece el respaldo y la confianza de su afición, el esfuerzo de todos los que han renovado su abono con respecto a la temporada anterior (más de un 93%) y as nuevas altas (347).

La Peña San Benito, en el último encuentro de la campaña 25/26. / Arturo Jiménez

Esta imposibilidad de poder despachar más abonos viene provocada por la necesidad a la que se enfrenta el CB Canarias de dejar reservado un cierto número de localidades -impuesto tanto por la ACB como por la Eurocup- para ponerlas a la venta, acuerdos con equipos rivales y otro tipo de compromisos.

Un aforo que no satisface la demanda

Se confirma de esta manera, y una vez más, las continuas peticiones por parte del club de disponer de un recinto de mayor aforo. Una reclamación escenificada este martes, durante la presentación de las equipaciones 26/27, en la que por un lado Aniano Cabrera expresó claramente que "el Santiago Martín se había quedado pequeño", a la vez que las autoridades políticas hablaban de una nueva instalación: Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, sobre una de dominio municipal; y Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo, de otro pabellón, el ya apuntado Tenerife Arena, de propiedad insular.

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El club canarista mantendrá su horario de atención al público en la sede del Santiago Martín (de lunes a viernes, de 10 a 14 horas: y martes y jueves, de 17 a 20 hasta el 15 de septiembre) para aquellos abonados que hayan tramitado su abono online y deseen pasar a retirar el abono físico. Recordar que el 14 de septiembre, festivo, no abrirán las oficinas.