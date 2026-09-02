La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín

Con casi 4.500 abonos despachados, el CB Canarias ya se ha garantizado, de nuevo, el 90 por ciento del aforo para el curso 26/27. «Nuestro club llegó a competir en esta cancha, que hoy se ha quedado pequeña, como se nos queda pequeño el Santiago Martín», expresó el presidente Aniano Cabrera, en un discurso a medio camino entre la demanda y un paralelismo de esos primeros pasos históricos en la explanada del Convento de Santo Domingo, donde el martes el club completó aforo para la presentación de sus uniformes, y esa asistencia capada que sufre en la mayoría de los partidos que disputa en el recinto de Los Majuelos.

Los uniformes que honraban la figura del corsario Amaro Pargo y homenajeaban las edificaciones típicas canarias habían despertado el ya manido sobre el pabellón que debe permitir que el proyecto canarista «siga avanzando» según palabras del propio Cabrera. Una progresión para la que siguen existiendo varias alternativas. «Debemos apostar firmemente por una infraestructura tan necesaria como ese anhelado pabellón que necesita no solo La Laguna sino también la Isla de Tenerife, y por supuesto nuestro equipo para seguir creciendo y dándonos esas alegrías en lo deportivo», apuntaba sobre el escenario el alcalde de Aguere, Luis Yeray Gutiérrez. «El Ayuntamiento de La Laguna lo está haciendo, se encuentra comprometido con esa idea, y sabemos perfectamente que el Cabildo está en esa misma propuesta», añadió el edil del municipio isleño.

Moliné: "Hay que ser realistas"

Las palabras del político socialista dieron a entender una especie de entente con el otro opositor en esta ecuación, el Cabildo Insular. Minutos después, sin embargo, Yolanda Moliné, consejera de Deportes de la institución isleña, apuntaba, entre líneas, hacia otra dirección. «El Santiago Martín, nuestro pabellón insular, les espera con los brazos abiertos», comentó de inicio dirigiéndose hacia el club y sus aficionados. A continuación la dirigente popular fue más meridiana. «De aquí a que tengamos un nuevo pabellón, tenemos que mimar este. Estamos en el presente y lo estamos mimando para que [el CB Canarias] pueda entrenar y jugar en las mejores condiciones», expuso antes de aclarar, aún más, la dirección de su discurso. «En un futuro tendremos ese pabellón insular, pero para eso queda tiempo. Hay que ser realistas y estar en el presente», defendió.

Yolanda Moliné, en su intervención en el acto del martes. / Arturo Jiménez

Escenificación de un tira y afloja –traducido hasta ahora en declaraciones de intenciones pero ningún hecho constatable– con la que Luis Yeray Gutiérrez insistió y recrudeció tras el acto de presentación de las camisetas. «Ya lo he dicho alto y claro: tenemos un proyecto de desarrollo en un espacio cuyo suelo tiene titularidad municipal. Y queremos tener conocimiento, cuanto antes, de los informes relacionados con el impacto ambiental, algo que debe comunicar el propio Cabildo», argumentó el alcalde lagunero.

Una petición basada en unos encuentros que ya han tenido lugar entre ambas partes litigantes. «Antes del verano estuvieron [reunidas] ya tanto el área de gerencia Urbanismo del Ayuntamiento de Laguna como el área competente en esta materia del Cabildo para tratar de solventar alguna que otra cuestión», expuso Gutiérrez, con la certeza de que «esta propuesta tiene que salir». «Pero no solamente por la importancia para la ciudad, sino también la de tener una infraestructura del más alto nivel para Tenerife», básicamente «porque este equipo», en referencia al CB Canarias, «está demostrando que tenemos que hacer nuestro esfuerzo». «En todo momento hemos hablado de un nuevo pabellón municipal y vamos a luchar por ello», añadió.

La pelota, en el tejado del Cabildo

Con todo, el alcalde de La Laguna deja la pelota encima del tejado del Cabildo Insular. «Hemos estudiado y hecho todo lo que estaba en nuestra mano desde la gerencia de Urbanismo, hemos comunicado formalmente el proyecto que queremos realizar en este entorno, y seguimos los trámites administrativos de esta burocracia que a veces es tediosa», comentó. «Estamos convencidos del que el Cabildo, conjuntamente con el Ayuntamiento y también con el Gobierno de Canarias, apoyará firmemente a este necesario y relevante proyecto», insistió.

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Seguro de que ese pabellón insular «será una realidad», Gutiérrez no quiere, sin embargo «cometer la imprudencia de dar fechas» por mucho que crea conveniente no hablar «de futuro» porque es «el presente el que está exigiendo», lo que «obliga a las administraciones a desarrollarlo lo antes posible». «Ahora mismo estamos en medio de todos los trámites administrativos y burocráticos, que son complejos. Tratamos de solventar todos esos hilos que necesitamos tener resueltos antes de hablar de fechas concretas para iniciar la obra», concluye el alcalde. Y mientras el Cabildo decide permitir ese tejido o coser por su cuenta –o da vía libre a ambas vías–, el CB Canarias deberá seguir enconsertado en un recinto que cada vez le queda más apretado.