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Entrenar a los 40 no es igual que a los 20: Marcelinho Huertas da las claves para volver a la rutina

El jugador del CB Canarias explica en sus redes sociales cómo es su preparación física a sus 43 años

Marcelinho Huertas bota ante la defensa de Marco Spissu.

Marcelinho Huertas bota ante la defensa de Marco Spissu. / María Pisaca

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Santa Cruz de Tenerife

Aunque hay quien piense que los 40 son los nuevos 30, lo cierto es que el cuerpo a veces no nos dice lo mismo que la mente. A la hora de entrenar, no es lo mismo hacerlo con 20 años, que con 30 o 40. Las necesidades físicas no son las mismas y es necesario adaptar los ejercicios a la situación personal de cada uno.

Eso lo saben bien los deportistas de élite, acostumbrados al ejercicio de alto nivel en su día a día. Sobre todo, aquellos que ya pasan la 'barrera' de los 40.

Un claro ejemplo es Marcelinho Huertas, quien, a sus 43 años, continuará -al menos- una temporada más en el CB Canarias.

Marcelinho Huertas, a su llegada a la última Copa del Rey.

Marcelinho Huertas, a su llegada a la última Copa del Rey. / ACBPhoto (Emilio Cobos)

Las cosas cambian

El jugador ha publicado un carrusel de imágenes en sus redes sociales en las que explica cómo ha vuelto a los entrenos para la competición 2026/2027, dejando una cuestión clara: "Después de los 40, algunas cosas cambian".

De ahí que la forma de entrenar también tenga que hacerlo: "No vuelvo a entrenar como cuando tenía 20", afirma en su publicación.

Más experiencia y conocimiento

Precisamente, la experiencia y el conocimiento en sí mismo es lo que han hecho que Huertas tenga claro cuáles son los ejercicios que mejor se adaptan a sus necesidades y sea capaz de aplicarlos. "Hoy conozco mucho mejor mi cuerpo y sé que cada fase de la preparación tiene su momento", apunta.

Entre ellos, el jugador realiza ejercicios de movilidad, core, pilates, estiramiento, fuerza... "Todo forma parte del camino para volver a sentir el cuerpo listo para competir".

Volver a la rutina

El propio base asegura que tras unas semanas sin actividad física, volver a la rutina no ha sido fácil: "Cuando volví a entrenar sentí el cuerpo cansado y las piernas pesadas".

Huertas, durante el duelo de liga regular frente al Barcelona en el Santiago Martín.

Huertas, durante el duelo de liga regular frente al Barcelona en el Santiago Martín. / Andrés Gutiérrez

Por ello, tuvo que adaptar sus entrenamientos para ir ajustando su cuerpo y que toda la musculatura volviera a su trabajo habitual sin un impacto brusco, lo que ayuda a prevenir lesiones y sobrecargas, que, después de los 40, pueden conllevar más tiempo de recuperación que antes.

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Con todo ello, su mensaje es claro y puede ayudar a muchos: "Prefiero perder unos días de intensidad en el inicio, que perder semanas de temporada después".

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