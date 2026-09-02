Entrenar a los 40 no es igual que a los 20: Marcelinho Huertas da las claves para volver a la rutina
El jugador del CB Canarias explica en sus redes sociales cómo es su preparación física a sus 43 años
Aunque hay quien piense que los 40 son los nuevos 30, lo cierto es que el cuerpo a veces no nos dice lo mismo que la mente. A la hora de entrenar, no es lo mismo hacerlo con 20 años, que con 30 o 40. Las necesidades físicas no son las mismas y es necesario adaptar los ejercicios a la situación personal de cada uno.
Eso lo saben bien los deportistas de élite, acostumbrados al ejercicio de alto nivel en su día a día. Sobre todo, aquellos que ya pasan la 'barrera' de los 40.
Un claro ejemplo es Marcelinho Huertas, quien, a sus 43 años, continuará -al menos- una temporada más en el CB Canarias.
Las cosas cambian
El jugador ha publicado un carrusel de imágenes en sus redes sociales en las que explica cómo ha vuelto a los entrenos para la competición 2026/2027, dejando una cuestión clara: "Después de los 40, algunas cosas cambian".
De ahí que la forma de entrenar también tenga que hacerlo: "No vuelvo a entrenar como cuando tenía 20", afirma en su publicación.
Más experiencia y conocimiento
Precisamente, la experiencia y el conocimiento en sí mismo es lo que han hecho que Huertas tenga claro cuáles son los ejercicios que mejor se adaptan a sus necesidades y sea capaz de aplicarlos. "Hoy conozco mucho mejor mi cuerpo y sé que cada fase de la preparación tiene su momento", apunta.
Entre ellos, el jugador realiza ejercicios de movilidad, core, pilates, estiramiento, fuerza... "Todo forma parte del camino para volver a sentir el cuerpo listo para competir".
Volver a la rutina
El propio base asegura que tras unas semanas sin actividad física, volver a la rutina no ha sido fácil: "Cuando volví a entrenar sentí el cuerpo cansado y las piernas pesadas".
Por ello, tuvo que adaptar sus entrenamientos para ir ajustando su cuerpo y que toda la musculatura volviera a su trabajo habitual sin un impacto brusco, lo que ayuda a prevenir lesiones y sobrecargas, que, después de los 40, pueden conllevar más tiempo de recuperación que antes.
Con todo ello, su mensaje es claro y puede ayudar a muchos: "Prefiero perder unos días de intensidad en el inicio, que perder semanas de temporada después".
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