Definida la lista de dorsales de La Laguna Tenerife para la 26/27

A las puertas del primer amistoso del verano, La Laguna Tenerife hizo oficial la relación de dorsales que lucirán sus jugadores durante la campaña venidera. No hay cambios entre los que continúan; todos mantienen los números que ya portaban el curso pasado, mientras que los seis fichajes han tenido que elegir entre las opciones que permanecían libres.

Así las cosas, Jaime Fernández seguirá con el 3, Wes Van Beck con el 4, Bruno Fitipaldo el 6, Marcelinho Huertas el 9, Gio Shermadini el 19, Tim Abromaitis el 21, Rokas Giedraitis el 31, Héctor Alderete el 33 y Aaron Doornekamp el 42; esto es, continuidad absoluta entre los que ya formaban parte del proyecto, a la que se suman seis nuevas elecciones con algunas historias detrás.

TJ Bamba, por ejemplo, es de los que presenta una de las elecciones bien curiosas. El escolta francés llevará el 1, pese a que durante su etapa universitaria y posteriormente en Alemania ha lucido habitualmente el 5. Ese dorsal, sin embargo, no es una posibilidad en el Canarias al encontrarse retirado en honor a Nico Richotti, hoy secretario técnico. Bamba cambia así de número tras su llegada a la Isla.

Guy, con el 2

Kyle Guy, por su parte, vestirá el 2, un número que no utilizó durante su anterior etapa como aurinegro, cuando llevó el 11. Guy, por cierto, comenzó a utilizar este dorsal precisamente después del nacimiento de su segundo hijo, por lo que la elección no parece casual.

Vince Hunter llevará el 32, el número que le ha acompañado prácticamente durante toda su carrera, mientras que Ethan Happ escogió el 22, otro dorsal habitual para el pívot estadounidense.

Xabi López-Arostegui tendrá que cambiar de costumbre. El internacional español ha llevado el 6 durante buena parte de su carrera, desde sus primeros años en el Joventut hasta su etapa en Valencia y con la selección, pero ese número tiene actualmente dueño en el Canarias, Bruno Fitipaldo. El alero de Getxo ha optado finalmente por el 7.

La elección más personal responde al nombre de Arturs Kurucs. El base letón llevará el 47, un número que utiliza desde hace tiempo y que responde al juego de palabras con el AK-47, en referencia al famoso fusil de asalto diseñado por el soviético Mijaíl Kaláshnikov.

Primer test estival, ante el Granca

La Laguna Tenerife 26/27 arranca este jueves (17:30) con su primer test de pretemporada, un derbi canario ante el Granca, en un Santiago Martín que, eso sí, permanecerá a puerta cerrada.

Será la primera toma de contacto para los de Jaka Lakovic antes de poner rumbo a la Península. El aliciente, servido con el más que posible reencuentro con Fran Guerra.