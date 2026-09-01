El Real Madrid, primer equipo en visitar el Santiago Martín para medirse al CB Canarias

El Fundación CB Canarias ya conoce su camino inicial en la que será su segunda temporada dentro de la Liga U, competición que da cabida a los conjuntos de la Liga Endesa para sus jugadores en edad U22. El Fundación Casademont Zaragoza, a domicilio (Pabellón Siglo XXI, 19:30) será el punto de partida del filial aurinegro antes de un plato fuerte en su estreno como local.

Y es que el grupo que dirige Ronald Cómez debutará en casa una semana después, el viernes 2 de octubre, ante el vigente campeón, el Real Madrid (Santiago Martín, 19:00); para luego repetir como local en la tercera jornada, ante el Básquet Girona (19:00). Salvo coincidencia con otros eventos, el filial aurinegro jugará sus encuentros como anfitrión en el recinto de Los Majuelos.

El Burgos, segunda salida

El Burgos Grupo de Santiago, a domicilio, en la cuarta fecha; una jornada de descanso en la quinta; Valencia, en casa, en la sexta; y Barça, en tierras catalanas, en la séptima, completarán la hoja de ruta durante la primera vuelta del torneo para el cuadro preparado por Ronald Cómez.

El resto de partidos de la primera fase y el calendario completo -que será asimétrico-, teniendo en cuenta que los aurinegros tendrán jornada de descanso en las jornadas 5 (23-24 de octubre) y 12 (7-8 de diciembre), será el siguiente: tres duelos en el Santiago Martín contra Barça (20 de noviembre), Casademont Zaragoza (4 de diciembre) y San Pablo Burgos (12 de diciembre); y otras tantas visitas al Girona (13 noviembre), Real Madrid (27 de noviembre) y Valencia (19 de diciembre).

De nuevo en el grupo de los mejores

Los tinerfeños -sextos en el ejercicio del estreno de la competición- han quedado encuadrados en el Grupo A, con los mejores equipos de la categoría, y que el sistema de competición es el mismo que el curso pasado: una primera fase de todos contra todos y 14 jornadas tras la que los cuatro primeros lograrán la clasificación directa para el Grupo A de la segunda fase; mientras que quinto y sexto jugarían un play in para seguir compitiendo con los mejores; y el séptimo descendería al Grupo B.

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Varios de los jugadores del Fundación CB Canarias, en los reconocimientos médicos. / CB Canarias

En la segunda fase habrá una nueva liguilla de otras 14 jornadas. Los cuatro primeros accederán directamente a la Final a Seis a disputarse en una sede única; mientras que el quinto y el sexto se cruzarán con el primero y el segundo del Grupo B para dirimir las dos plazas vacantes de cuartofinalistas. Con una plantilla en la que hay numerosas novedades, el Fundación CB Canarias tratará volver a colarse en la lucha por el título.