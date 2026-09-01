CB Canarias
Las equipaciones de La Laguna Tenerife 26/27, un guiño a la leyenda y la tradición
Un homenaje al corsario Amaro Pargo y a los balcones canarios, motivos de los dos uniformes principales del conjunto aurinegro
Leyenda y tradición para vestir la 26/27. Estos son los motivos principales de las dos equipaciones principales que lucirá este próximo curso La Laguna Tenerife. Una puesta de largo llevada a cabo este martes con la Plaza del Antiguo Convento de San Francisco como escenario, en un acto con dos modelos de altura: Gio Shermadini y Ethan Happ.
Al contrario que en temporadas previas, no será uno, sino dos los motivos que presidirán los equipajes del club canarista. Su primer uniforme, de color negro y numerosos detalles grises, se ha inspirado en la leyenda del corsario lagunero Amaro Pargo. Un guiño con valor múltiple, toda vez que el enclave en la que se ha llevado a cabo la presentación fue una de las primeras pistas en las que jugó el conjunto aurinegro, y además es donde se encuentra la tumba del citado Amaro Pargo.
"Una persona que puso a Canarias en el mapa mundial", según comentó Aniano Cabrera, presidente del club, a la vez que marca "un nuevo horizonte y unas líneas que cruzar".
La equipación fue descubierta a modo de tesoro y lucida, en un vídeo, por Xabi López-Arostegui a modo de capitán de navío. En su camiseta destaca un mapa con las Islas Canarias en el centro, mientras que en su pantalón sobresalen, en un costado, una brújula o un galeón.
Segunda equipación
La tradición canaria domina el segundo equipaje. Y es con el amarillo como tonalidad principal, el CB Canarias hace un homenaje a la arquitectura isleña, y más concretamente a sus balcones. Mucho más sencillo que la negra, este uniforme destaca por sus adornos en los laterales de la camiseta y del pantalón a modo de celosías y balaustres.
Como en las 12 campañas anteriores, las equipaciones del CB Canarias llevan el sello de la firma Austral. Y al igual que en los cursos previos, el club lagunero se reserva para más adelante la presentación del que sería su tercer uniforme.
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